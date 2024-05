Drei Auszeichnungen: BDO schafft den Hattrick

Ein Wettbewerb – drei Trophäen: BDO holt beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres 2024“ von IFA, Österreichs führendem Anbieter für Direktimmobilieninvestments, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis gleich drei Awards. In der Kategorie „Allrounder Steiermark“ wurde das Grazer Team der Kanzlei von begeisterten Klient:innen ausgezeichnet, in den Fachkategorien „Medizinische Berufe“ und „Freie Berufe“ überzeugten Maria Berger sowie Jacqueline Ruckenstuhl die Fachjury.

Wichtige Auszeichnungen

„Der Preis als beste Steuerberater:innen in der Steiermark ist für uns extrem wichtig, da wir ihn vor allem als Dankeschön der Kund:innen an unsere Mitarbeiter:innen und deren herausragende Leistung sehen“, sagt Peter Pilz, Partner und Geschäftsführer bei BDO. Partner Michael Karre ergänzt: „Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn zum dritten Mal entgegennehmen dürfen. Dementsprechend sind die Preise am Standort Graz prominent im Empfangsbereich zu sehen.“

Berger, Preisträgerin in der heuer neu eingeführten Fachkategorie „Medizinische Berufe“, ist neben ihrer Arbeit als Steuerberaterin auch Fachautorin, deren Arbeiten Teil der LexisBriefings von LexisNexis sind. Sie sieht vor allem den ständigen Wandel in den Rahmenbedingungen als Herausforderung: „Wir Steuerberater:innen sind meist der erste und zentrale Anlaufpunkt für unsere Kund:innen und ihre Herausforderungen“, so die Steuerexpertin. „Dabei müssen wir nicht nur fachlichen Anforderungen genügen, sondern auch vernetzt denken und eine Koordinierungsfunktion mit anderen Berater:innen und Behörden über­nehmen. Zudem sind wir Jahr für Jahr mit einer Vielzahl von Steuergesetzesänderungen konfrontiert.“ Sowohl in der Beratung als auch bei den Kund:innen ist dabei der Fachkräftemangel das aktuell brennendste Problem: Während sich viel zu wenige junge Menschen für den Beruf als Steuerberater:in interessieren oder die Branche wechseln, sind die Kund:innen aus dem medizinischen Bereich vom Fachkräftemangel besonders betroffen und müssen mit der wichtigsten Ressource wirtschaften. „Die medizinischen Berufe müssen dabei effiziente Geschäftsmodelle weiterentwickeln, damit sie diese Herausforderung bewältigen können“, ist Berger überzeugt.

In Ruckenstuhls Bereich ist die aktuelle Wirtschaftskrise das größte Übel. „Gerade die Vertreter:innen der freien Berufe bemerken die Last der momentan sehr angespannten wirtschaftlichen Situation“, sagt sie. „Auf der einen Seite ist in einigen Branchen ein Rückgang an Aufträgen zu verzeichnen, auf der anderen Seite tragen sie als Unternehmer:innen Verantwortung für ihre Mitarbeiter:innen. Eine immer komplexer werdende Regulatorik macht es nicht einfacher. All diese Entwicklungen erfordern eine engmaschige Abstimmung mit unseren Kund:innen, um eine optimale Begleitung zu ermöglichen.“

Digitalisierung hilft

Dabei kann die Digitalisierung eine Hilfe sein, Wunderdinge darf sich aber niemand von den neuen technologischen Möglichkeiten erwarten, ist Ruckenstuhl überzeugt. „Chat GPT und Co. werden sich als wichtige Faktoren in Sachen Zeitersparnis erweisen, sofern Datenschutz und fachliche Korrektheit sichergestellt werden können. Es ist aber unerlässlich, die Kund:innen gut zu kennen, um sie optimal in jedem ihrer beruflichen Lebenszyklen zu begleiten. Mit meinen Kund:innen treffe ich mich regelmäßig und halte auch in Zukunft daran fest: Beratung ist immer ein Austausch von Mensch zu Mensch.“

Gute Beratung setzt immer eine Gesprächs- und Vertrauensbasis voraus und daran wird auch die KI nichts ändern, findet auch BDO Partner und Geschäftsführer Pilz. Immerhin helfe sie, die Effizienz zu steigern: „Wir hoffen, bestimmte Tätigkeiten mithilfe der KI effizienter erledigen zu können. So bleibt uns mehr Zeit für unsere wichtigste Tätigkeit: den Kontakt mit unseren Kund:innen.“

www.bdo.at