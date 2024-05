Arbeiter in Oberösterreich von 180 Grad heißem Bitumen übergossen

Der 40-Jährige war dabei, den flüssigen Baustoff aus seinem Tankwagen abzufüllen, als das Unglück geschah.

Ein Arbeiter ist am frühen Dienstagnachmittag in einer Firma in Enns (Bezirk Linz-Land) mit 180 Grad heißem Bitumen übergossen worden. Der 40-Jährige war dabei, den flüssigen Baustoff aus seinem Tankwagen abzufüllen. Als er am Ende den Schlauch abschloss, trat plötzlich das heiße Material aus und floss über ihn. Seine Sicherheitshose schützte den Mann vor großflächigen Verletzungen, jedoch floss Bitumen in die Schuhe. Er erlitt Verbrennungen zweiten Grades, so die Polizei. (APA)