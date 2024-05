Donald Trump, der Umfragekaiser

Ein knappes halbes Jahr vor dem Wahltag liegt Ex-Präsident Trump in Umfragen vor Amtsinhaber Biden – und das trotz Strafprozess. Woher kommt der Zuspruch für Trump?

New York. Es war der bisher wichtigste Tag im Strafprozess gegen Donald Trump. Trumps früherer Anwalt, Michael Cohen, hatte am Montag in New York zum ersten Mal im Zeugenstand Platz genommen. Und er packte aus: Sein einstiger Chef habe alle Zahlungen seines Unternehmens kontrolliert. Auch die Summe, die Cohen 2016 an Stormy Daniels überwiesen hatte, eine Pornoschauspielerin, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll. Schweigegeld – um dem damaligen Präsidentschaftskandidaten nicht den Wahlkampf mit einer schmuddeligen Story zu vermiesen.

Trump freilich gewann die Wahl 2016. Und wie es im Moment aussieht, könnte er das auch 2024 wieder tun. Eine frische Umfrage der „New York Times“ sieht ihn in den wichtigsten Bundesstaaten weit vor Amtsinhaber Joe Biden: in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Nevada und Georgia. Nur im Swing State Wisconsin liegt der Demokrat aktuell vor seinem republikanischen Herausforderer. Biden hatte 2020 Trump in all den sechs Bundesstaaten geschlagen.

Sehnsucht nach Veränderung

Für Trump mag es Negativschlagzeilen hageln, doch seine strafrechtliche Verfolgung scheint den Wählern egal zu sein. Der Kriminalprozess in New York, der sich um illegale Wahlkampffinanzierung dreht, ist zwar ein Medienspektakel – als Daniels vergangene Woche als Zeugin aussagte, unterbrachen die Nachrichtensender ihr Programm für Live-Schaltungen vor dem Gericht. Doch für die Wähler ist die Sache: ein alter Hut.

Die Umfrage der „Times“ belegt vielmehr, dass sich die US-Amerikaner nach etwas Neuem sehnen. Das politische und wirtschaftliche System des Landes brauche große Veränderungen – oder müsse ganz neu aufgesetzt werden, sagten 70 Prozent der befragten Wähler. Selbst jene, die Trump ablehnen, geben an, dass der Ex-Präsident das Land in einer zweiten Amtszeit wohl ordentlich aufrütteln würde.