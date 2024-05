Putin besucht seinen mächtigen Freund Xi Jinping in Peking

Seine erste Auslandsreise als neu angelobter Präsident führt Putin am Donnerstag nach Peking. China ist für den Kremlchef äußerst wichtig. Denn seine Kriegsmaschinerie in der Ukraine wird mit chinesischer Hilfe angetrieben.

Peking. Nach langen Spekulationen hat Chinas Nachrichtenagentur am Dienstag schließlich bestätigt, dass Wladimir Putin für Donnerstag in Peking erwartet wird. Es ist kein Zufall, dass der russische Präsident für seine erste Auslandsreise in seiner fünften Amtszeit China wählt. Denn längst ist Russland sowohl politisch als auch wirtschaftlich zunehmend von Xi Jinpings Unterstützung abhängig. Doch wie weit diese wirklich reicht, darüber wird international heftig gestritten. So streitet die chinesische Regierung bis heute vehement ab, eine Partei im Ukraine-Krieg zu sein.