EU zwingt Österreich zum Sparen

(c) Presse

(c) Presse

Fiskalrahmen. Aufgrund der neuen Schuldenregeln der EU muss Österreich pro Jahr fast zwei Milliarden Euro einsparen.

Wien. Koalitionsverhandlungen sind oft auch ein finanzielles Wunschkonzert. Jede Partei versucht, ihre Wähler zu belohnen und ihre Klientel zu bedienen, um sie so für den nächsten Urnengang bei der Stange zu halten. Wer auch immer nach der Nationalratswahl im Herbst am Verhandlungstisch Platz nimmt, wird es mit dem Geldausgeben aber schwieriger haben. Denn die EU wird Österreich voraussichtlich zu einem Sparkurs zwingen, der es in sich hat: Pro Jahr müssen die Schulden um fast zwei Milliarden Euro reduziert werden.