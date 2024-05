Musikwirtschaft bringt jährliche Wertschöpfung von 4,8 Mrd. Euro

Festivals, Konzerte, Tonträger, Vermarktung, Technik - die Musikbranche ist Arbeitgeber für ein breites Feld an Tätigkeiten.

Der Kern der österreichischen Musikwirtschaft, das sind rund 7000 Musiker, die professionell davon leben. Das klingt nach einer überschaubaren Zahl. Am Beispiel der Singer/Songwriterin Ina Regen zeigt sich aber deutlich, dass es in der Musikbranche aber um viel mehr Jobs geht als um einzelne kreative Köpfe: „2017 wurde ich als Musikerin bekannt und binnen weniger Wochen arbeiteten mehr als zehn Menschen rund um mich. Das ging von Fotoshootings, Videoproduktionen bis Konzertvorbereitungen“, erzählt sie, „heute hängen an meiner Karriere rund 100 Jobs – ich wurde zu einer Unternehmerin.“

Dieses Beispiel unterstreicht die Ergebnisse, der am Dienstag präsentierten Studie im Auftrag der Fachverbände der Musikbranche und der AKM (Verwertung der Musikrechte). Erstmals wurde dabei die ganze ökonomische Wirkungsbreite der Branche in Zahlen festgehalten. Insgesamt arbeiten in Österreich rund 97.000 Menschen direkt in Aktivitäten der Musikwirtschaft, im Vergleich dazu arbeiten rund 84.700 Menschen in der Sparte Hochbau.

Mehr Selbstbewusstsein

Blickt man auf die Brutto-Wertschöpfung, reiht diese sich mit rund 4,8 Mrd. Euro zwischen Gastronomie (4,9 Mrd.) und Beherbergung (4,7 Mrd.) ein. Zwei Branchen, die in dem Zusammenhang als Größen in Österreich gelten. „Das kann und soll uns viel Selbstbewusstsein geben“, sagt Hannes Tschürtz vom Fachverband, „Österreich ist ein sehr kleiner Markt, der sich dringend gut positionieren sollte, Island hat das z.B. bereits geschafft.“ Die weltweiten Streaminganbieter seien auf dem Vormarsch. Um sich in dem Feld hervorheben zu können, bedürfe es intelligenter Strategien, die auch staatlich unterstützt werden sollten. (jup)