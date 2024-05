Nein, die alten weißen Männer sind ­diesmal nicht schuld

Die Aufregung über Lena Schilling sei ein Beweis für die Frauenfeindlichkeit im Land, sagen prominente Grüne. Das ist bestürzend weltfremd.

Lena Schilling, Spitzenkandidatin der Grünen bei der EU-Wahl, soll also Belästigungsvorwürfe erfunden, Intrigen in die Welt gesetzt und ganz generell ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit haben. Würden die Medien über diese Verdachtslage auch berichten, wenn es nicht zufällig um eine Frau ginge?

Sicher nicht, behaupten die Spitzen ihrer Partei. Sie habe „so etwas noch nie über einen Mann gelesen“, sagt die grüne Klubchefin, Sigrid Maurer, im „Profil“-Interview. Parteichef Werner Kogler hat ähnliche Einwände: „Immer dann, wenn kompetente, junge Frauen den Schritt in die Politik wagen, wird auf sie plötzlich mit besonderer Energie hingehauen“, erklärt er im „Kurier“.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Sibylle Hamann, grüne Bildungssprecherin im Parlament, empfindet die Berichterstattung über Lena Schilling gar als Drohung an andere junge Frauen. „Dräng nicht an die Öffentlichkeit, exponier dich nicht, zeig dein Gesicht nicht in den Medien. (…) Am Ende wird es über dich heißen: Selbst schuld. Wärst halt brav und bescheiden und still geblieben, hinten in der Ecke, wie es sich für anständige Mädchen gehört“, schreibt Hamann in ihrem Blog.

Sorry, aber das ist grober Unfug.