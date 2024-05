Ein Liverpool-Trainer für Salzburg?

Nachfolger. Als Assistent von Jürgen Klopp führte Pepijn Lijnders die „Reds“ zurück an die Weltspitze, nun gilt er als heißer Kandidat für den Cheftrainerposten in Salzburg.

Salzburg/Liverpool. Auf der Suche nach einem neuen Coach scheint Salzburg sein Objekt der Begierde gefunden zu haben. Österreichs Serienmeister, der am Wochenende um seinen elften Bundesligatitel in Folge kämpft, angelt laut dem Transferexperten Fabrizio Romano und laut Medienberichten nach Pepijn Lijnders. Hinter dem Namen, der noch nicht jedem Fußballfan ein Begriff sein dürfte, steckt einer der Erfolgsfaktoren des FC Liverpool der vergangenen zehn Jahre.

Lijnders, 41, betreut die „Reds“ seit 2015 mit einer kurzen Unterbrechung als Co-Trainer. Sein Abschied nach Saisonende steht – wie auch jener von Cheftrainer Jürgen Klopp – bereits fest. Apropos Klopp: Der beschrieb seinen niederländischen Assistenten einst so: „Pep ist einzigartig. So jemandem wie ihm bin ich noch nie begegnet. Er ist ein Arbeitstier und vom Fußballtraining geradezu besessen.“ Jene Zeilen stammen aus dem Vorwort eines Buches, das das wohl kontroverseste Kapitel in Lijnders Leben darstellt. Unter dem Titel „Inside Liverpool FC“ hatte der Niederländer 2023 sein Tagebuch veröffentlicht, das tiefe Einblicke hinter die Kulissen des englischen Klubs gewährte – und nicht zuletzt Kritik hervorrief.

Ansonsten zeichnete sich Lijnders bisherige Karriere vor allem dadurch aus, dass er im Hintergrund fungierte. Er begann 2003 als Technikcoach in der Jugend von PSV Eindhoven, in der Jugend des FC Porto übte er ab 2008 selbiges Amt aus. 2014 wurde er schließlich U18-Coach in Liverpool ehe er ein Jahr später unter Brendan Rodgers erstmals als Co-Trainer der Kampfmannschaft zum Einsatz kam. Seine Premiere als Cheftrainer eines Profiteams gab Lijnders 2018 beim NEC Nijmegen, bevor wenige Monate später von Klopp wieder zurück an die Anfield Road geholt wurde.

In Salzburg würde Lijnders auf Onur Cinel folgen, der vor einem Monat übergangsweise Gerhard Struber abgelöst hat und im Sommer dann wieder zu Liefering zurückkehren wird. (stm)