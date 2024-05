Zu viel trainiert: Wann wird es schädlich?

Anne Hecksteden: Der Begriff wird umgangssprachlich viel breiter verwendet als in der Sportmedizin. Hier ist gemeint: Man hat ein Kontinuum an Ermüdung und Erholung, und bei einer akkumulierenden Ermüdung steht am extremen Ende das Übertrainingssyndrom. Es entwickelt sich langfristig, wenn der Gesamtstress für den Organismus zu viel wird. Es geht nicht nur um Training, sondern auch um Alltagsstress, familiären Stress.