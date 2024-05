Ob wir es mögen oder nicht, wir haben leider keinen indischen Affengott wie Hanuman, der Tibet aus diesem Ort herausheben und es irgendwo in Europa platzieren kann. Wir haben über Jahrhunderte friedlich mit China als Nachbarn gelebt. Dann kamen die Kommunisten, überfielen und besetzten uns. Auch in Zukunft, wenn wir jemals zurückkehren, werden wir mit den Indern im Süden, den Chinesen im Osten, den Uiguren und anderen Bevölkerungsgruppen, die Tibet umgeben, leben müssen. Wir wollen mehr Demokratie, genau wie die direkte Demokratie der Schweiz, wo es viele Referenden zu verschiedenen Themen gibt. Wenn wir „mittlerer Weg“ sagen, dann ist es wirklich die Mitte, dann gibt es zwei Enden. Ohne Polaritäten gibt es keine Mitte. Und die müssen anerkannt werden. Warum also nicht in Frieden und Harmonie miteinander leben, anstatt die ganze Zeit zu kämpfen? Der Dalai-Lama schätzt das Konzept der Europäischen Union sehr. Ohne dieses, sagt er, würden die Europäer immer noch Kriege gegeneinander führen. Wenn das also auf Europa angewendet werden kann, warum dann nicht auf China?