Pfingsten: Viel Stau auf den Straßen und mehr Züge

Die Pfingstferien gelten als eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres: Auf den Autobahnen muss man mit Staus rechnen. Die ÖBB rüsten sich mit mehr Zugverbindungen und 9000 weiteren Sitzplätzen für das lange Wochenende.

Wer am kommenden Wochenende verreist, muss mit vollen Zügen und Staus auf den Straßen rechnen: Denn das Pfingstwochenende gilt als eines der stärksten Reisewochenenden im Jahr: Auch viele deutsche Urlauber sind auf österreichischen Autobahnen - vielfach auf dem Weg nach Italien - unterwegs.

„Somit rechnen wir mit einem überdurchschnittlich hohem Verkehrsaufkommen”, heißt es vom ÖAMTC. Die größte Reisewelle sei dabei erfahrungsgemäß bereits ab Freitagabend und Samstag bis zum frühen Nachmittag von Süddeutschland aus über Österreichs Transitrouten zu erwarten.

Mit stundenlangen Verzögerungen muss man laut ÖAMTC auf der Tauern Autobahn (A10) vor dem Baustellenbereich Golling - Werfen rechnen. Zur Entlastung der Anrainer „sind die Abfahrtssperren auf der Tauern Autobahn in Salzburg bereits aktiv. In Tirol wurden ebenfalls Durchfahrts- bzw. Abfahrtsverbote in vielen Bezirken erlassen”.

Mehr Zugverbindungen

Voll sind erfahrungsgemäß an langen Wochenenden auch die Züge, weshalb die ÖBB von Freitag bis Montag die Zugverbindungen auf der Süd-, West- und Tauernstrecke aufstocken: Damit gibt es laut ÖBB insgesamt 9000 zusätzliche Sitzplätze. Allein am Freitag sind acht weitere Railjets - unter anderem von Wien nach Feldkirch respektive Salzburg - im Einsatz. Eine Sitzplatzreservierung empfiehlt sich aber dennoch. (mpm)