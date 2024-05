„Natürlich blond“ bekommt ein Prequel als Serie

Wie sich Elle Woods in der High School geschlagen hat, erfahren Fans bald über die gleichnamige Serie „Elle“. Laufen wird sie auf Amazon Prime Video. Spannend bleibt, wer die Hauptrolle übernimmt.

Was hat Elle Woods eigentlich gemacht, bevor sie ihrem Exfreund nach Harvard gefolgt ist? Jedenfalls war sie auf der High School. Wie das ausgehen hat? Man wird es bald erfahren. Reese Witherspoon – jene Schauspielerin, die vor mehr als zwei Dekaden in die Rolle von Woods in „Natürlich blond“ geschlüpft ist – wird ein Prequel produzieren. Mit ihrer eigenen Firma Hello Sunshine, die auch schon TV-Serien-Hits wie „Big Little Lies“ und „Little Fires Everywhere“ hervorgebracht hat. Dabei soll auch diesmal kein einzelner Film, sondern eine ganze Serie kommen. Das gab Amazon Prime Video am Dienstag (Ortszeit) bekannt, dort soll die Vorgeschichte auch laufen.

Benannt ist sie nach ihrer Hauptfigur „Elle“. 44 Outfits trug die Protagonistin im Ursprungsfilm in knapp 90 Minuten, eine mehrteilige Serie bietet demgemäß viel Platz für neue Looks (die alten werden als ikonisch gehandelt, nicht erst seit dem Y2K-Trend).

Für Witherspoon sei es ein Traum, der in Erfüllung gehe, wie es in der Mitteilung heißt. Ob sie auch die Rolle der Ellen Woods wieder übernimmt, bleibt offen. Inwieweit eine knapp 50-Jährige die High-School-Schülerin authentisch geben kann, ist aber ohnedies fragwürdig. Eignen würde sich durchaus der eigene Spross, Tochter Ava Elizabeth Phillippe. Sie sieht Witherspoon zum Verwechseln ähnlich und ist 24 Jahre jung, wenn auch bisher noch nicht als Schauspielerin tätig.

So oder so, die Fans sollen erfahren, „wie Elle Woods sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihrer Raffinesse in der Teenager-Welt zurechtfindet, so wie es nur unsere geliebte Elle kann“, heißt es in der Mitteilung vom Streamingdienst. Wie sie sich trotz der vielen Vorurteile von der Jus-Studentin zur Anwältin mausert, ist ja bekannt. Als Autorin und Showrunnerin vom Prequel wirkt Laura Kittrell („Insecure “, „High School“) mit. (ag./evdin)