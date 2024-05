Heuer gibt es keine MTV Movie Awards

Jedes Jahr vergibt der ehemalige Musiksender MTV Preise für Filme und Serien – bis jetzt. Heuer pausiert die Verleihung, 2025 soll sie in einem „neu gedachten Format“ wiederkehren.

Normalerweise werden die MTV Awards im Bereich Film und Serie in ernsten Kategorien wie Bester Film und nicht ganz so ernst gemeinten wie Begehrteste Schauspieler, Bester Kuss oder Beste Action-Szene verliehen. Nicht so heuer. Die MTV Movie & TV Awards legen dieses Jahr „eine Pause“ ein und werde im kommenden Jahr in einem „neu gedachten Format“ zurückkehren, zitierte das Branchenportal „Billboard“ einen Sprecher der Veranstalter. Weitere Details oder eine konkrete Begründung wurde zunächst nicht angegeben.

Die Preise werden seit 1992 verliehen. Über die Gewinner – darunter auch die besten Bösewichte oder Helden – stimmen Fans online ab. Die Preise haben die Form von goldfarbenen Popcornbechern. Im vergangenen Jahr war die Gala vom Streik der Hollywood-Autoren überschattet worden. (APA/dpa)