Lieferando & Co: Die Fahrradboten streiken (wieder)

Am Mittwoch sind in Wien und anderen Städten Warnstreiks der Fahrradboten angesetzt. Schon im März (Bild) kam es zu Protesten.

Am Mittwoch sind in Wien und anderen Städten Warnstreiks der Fahrradboten angesetzt. Schon im März (Bild) kam es zu Protesten. APA / APA / Eva Manhart

In Wien, Graz, Klagenfurt und Innsbruck liefern die Zustelldienste Mittwochmittag nicht aus: Die Fahrradboten streiken wegen der immer noch stockenden Lohnverhandlungen.

Am heutigen Mittwoch (15. Mai) liefern Fahrradbotinnen und Fahrradboten in mehreren österreichischen Städten kein Essen aus. Denn die Branche hat - erneut - einen Warnstreik angesetzt, Grund dafür sind die nach wie vor stockenden KV-Verhandlungen.

So streiken in Wien die Zustellerinnen und Zusteller der beiden Marktführer Lieferando und Foodora, in Graz, Innsbruck und Klagenfurt nur jene von Lieferando.

Gewerkschaft will 8,7 Prozent

Wie das gewerkschaftsnahe Momentum Institut vorrechnet, haben die Fahrradboten in den vergangenen Jahren inflationsbereinigt an Lohn eingebüßt. „Während die Löhne im Mai 2024 im Vergleich zu Anfang 2020 um 15,5 Prozent gewachsen sind, stiegen die Preise im Schnitt um mehr als ein Viertel“.

Die Gewerkschaft vida fordert Entgeltsteigerung von 8,7 Prozent, das aktuelle Angebot der Arbeitgeber liegt derzeit bei 5,8 Prozent. Damit liege es fast drei Prozentpunkte unter der Inflation der vergangenen zwölf Monate, also der als Verhandlungsbasis dienenden rollierenden Inflation. „Seit mehr als zwei Jahren können die ohnehin bereits recht geringen Löhne in der Fahrradboten-Branche nicht zur Teuerung aufholen“, heißt es vom Momentum Institut.

Mehr lesen Essenslieferanten demonstrieren in Wien für mehr Gehalt

Knapp an der Armutsgrenze

„Hat man das ‚Glück‘ und wird als Fahrradbotin und Fahrradbote überhaupt angestellt, fällt man in einen Kollektivvertrag, der am untersten Ende der KV-Mindestlöhne kratzt. Laut aktuellem Kollektivvertrag erhalten Boten einen Bruttostundenlohn von zehn Euro“, kritisiert Momentum-Wirtschaftswissenschafter Jakob Sturn.

Bei einer Vollzeitbeschäftigung würden im Schnitt etwas über 1400 Euro netto übrig bleiben – damit liege die Entlohnung knapp an der Armutsgefährdungsschwelle. Zum Vergleich führt Sturn an, dass der durchschnittliche prognostizierte Bruttostundenlohn 2024 für Vollzeitarbeit über alle Branchen hinweg bei 28 Euro liege. (APA/Red.)