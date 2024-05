Große Kleider und kleine Pfoten in Cannes

Die französische Riviera glänzt wieder in allen Robenfarben. Zur Eröffnung des Filmfestivals zogen die Ehrenpalmen-Preisträgerin Meryl Streep, Jury-Präsidentin Greta Gerwig und Kosmetikbotschafterin Heidi Klum viele Blicke auf sich. Filmhund Messi musste arbeiten.

Die Stars sind offiziell zurück in Südfrankreich, um in den nächsten zwei Wochen das Beste des internationalen Kinos zu feiern - und dazu will die Garderobe gut gewählt sein, es gilt, die Gunst der Fotografen zu gewinnen. Nachfolgend haben wir die besten Looks aus Cannes zusammengestellt. Der schwarz-weiße Border Collie Messi, der im vergangenen Siegerfilm „Anatomie eines Falls“ eine rührende Rolle hatte, durfte sich als einziger Vierbeiner auf dem roten Teppich vor dem Festivalpalast bewegen.

Die Eröffnung wurde von einer Streik-Aufforderung überschattet. Ein Kollektiv hatte vergangene Woche an „alle Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes und paralleler Sektionen“ appelliert, die Vorführungen zu stören. Die Beteiligten der Initiative, darunter etwa Filmvorführerinnen oder Kartenverkäufer, wollen damit auf aus ihrer Sicht prekäre Arbeitsbedingungen aufmerksam machen.

Das Festival selbst legt Wert darauf, den Fokus ganz auf die präsentierten Werke zu lenken. Auf befürchtete politische Aktionen angesprochen, hatte Festivaldirektor Thierry Frémaux in einem Pressegespräch abgewunken. „Wir haben beschlossen, ein Festival ohne Kontroversen zu machen“, sagte er. Frémaux ergänzte, dass Filme das Medium seien, über das politische Inhalte transportiert werden sollten. „Die Politik ist in Cannes auf der Leinwand zu sehen“, sagte er. Und die Kleider am Teppich.

Meryl Streep kam perfekt gestylt in Haute Couture von Dior, um ihre Goldene Ehrenpalme in Empfang zu nehmen. euters (Yara Nardi) Greta Gerwig, die Präsidentin der diesjährigen Jury, trug ein maßgeschneidertes Saint Laurent-Kleid mit schimmernden Pailletten. Reuters (Stephane Mahe) Kein Anzug, dafür ein Mikrofon. Filmhund Messi, der als George Clooney seiner Rasse gilt, sollte beim Filmfestival Prominente interviewen. Reuters (Clodagh Kilcoyne) Heidi Klum kam heuer erstmals als L’Oréal-Botschafterin nach Cannes, dazu trug sie ein rotes Couture-Kleid von Saiid Kobeisy. Reuters (Clodagh Kilcoyne) Helena Christensen in einem Korsettkleid von Vivienne Westwood, die Haarschleife bläst optisch ein paar Jahrzehnte von ihren Schultern. Reuters (Clodagh Kilcoyne) Juliette Binoche präsentierte ihre Schulterpartie in Dior. Getty (Stephane Cardinal) Kein leichtes Styling hat sich Vicky Krieps mit diesem Chanel-Haute-Couture-Look angetan. Getty (Cindy Ord) Jane Fonda adrett wie immer in einem Jumpsuit von Elie Saab. Reuters (Sarah Meyssonnier) Léa Seydoux trug Louis Vuitton bei der Eröffnungsfeier der Filmfestspiele von Cannes. Reuters (Clodagh Kilcoyne) Eva Green kam in Armani Privé. Yara Nardi Hofit Golans Kleid von JoliPoli Couture machte von hinten den meisten Eindruck. Reuters (Stephane Mahe) Noch ein Detail: Ilona Matsou brachte Charlie Chaplin auf den Teppich. Reuters (Sarah Meyssonnier) Deepti Sadhwani brach mit der Wolkenrobe von Aanchal Dey Couture alle Längenrekorde. Reuters (Yara Nardi)