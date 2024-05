Wolfgang Ambros und Wanda spielen am Donauinselfest

Insgesamt 1000 Künstlerinnen und Künstler werden am Donauinselfest von 21. bis 23. Juni zu sehen sein. Headliner sind unter anderem Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Ronan Keating und Wanda.

In knapp einem Monat geht das Donauinselfest in seiner 41. Auflage über die Bühne, am Mittwoch hat die Stadt Wien als Organisatorin nicht nur das heurige Motto (#meinherzschlägtinsel) ,sondern auch das Programm bekannt gegeben.

Zum Auftakt des – wie immer kostenlosen – Festivals gibt es heuer ein Inklusionskonzert von The BossHoss unplugged Duo feat. Sascha und Alac, das von Paralympic Schwimmer Andreas Onea moderiert wird. Ziel ist es, Menschen mit Einschränkungen und deren Betreuer und Familien gezielt auf die Donauinsel zu bringen, für sie wird es etwa Fahrtendienste geben.

Ambros kommt zum zehnten Mal

Auf der großen Festbühne werden am Festivalwochenende unter anderem Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald zu sehen sein - Ambros gibt damit sein zehntes Gastspiel am Donauinselfest. Weiters werden hier Christina Stürmer, Ronan Keating, Provinz, Juju, Alice Merton und Wanda zu sehen sein. Das genaue Programm findet sich hier.

Wolfgang Ambros - hier bei der Verleihung des Tiroler Adler-Ordens vor wenigen Tagen - wird zum zehnten Mal beim Donauinselfest gastieren. APA / Expa/johann Groder

Die Bank Austria / radio 88.6 Rock Bühne wiederum wird unter anderem von folgenden Künstlerinnen und Künsterln bespielt: Skindred, Madsen, Voodoo Jürgens, Der Nino aus Wien, PÄM, Emil Bulls, Itchy und Kontrust.

Wer eher dem Schlager zugeneigt ist, kann beim Donauinselfest unter anderem Peter Kraus & Band, Semino Rossi, Andy Borg und Claudia Jung erleben. Insgesamt sind rund 1000 Künstlerinnen und Künstler an den drei Tagen gebucht Claudia Jung, Matakustix, Marc Pircher & Band

14 Bühnen, 700 Stunden Programm

Insgesamt sind rund 1000 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler gebucht, es gibt 17 Themeninseln, 14 Bühnen und 700 Stunden Programm auf dem 4,5 Kilometer langen Festivalgelände.

Neben viel Musik gibt es wie immer auch Sport- und Tanzmöglichkeiten, außerdem wird es heuer auch ein Public Viewing der gleichzeitig laufenden Fußball-EM am Festivalgelände geben.

Donauinselfest im Freibad

Bevor das Festival auf der Donauinsel über die Bühne geht, gibt es ein paar kleinere Gastspiele in der Stadt: So werden unter dem Motto #dif24 im Hof drei Konzerte stattfinden: Am 31. Mai in der Brigittenau, am 7. Juni in Favoriten und am 14. Juni in Floridsdorf, die genauen Locations werden noch bekannt gegeben. Auf einer Fahrradbühne treten hier jeweils zwei Nachwuchskünstler auf, Singer-Songwriterin Virginia Ernst moderiert.

Das Donauinselfest geht aber auch in die Freibäder: An mehreren Terminen gastiert die Fahrradbühne mit Live-Musik unter anderem im Strandbad Alte Donau, dem Laabergbad und dem Gänsehäufel, mehr dazu hier. (mpm)