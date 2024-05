Camilla Nylund: Die vielen Facetten einer Stimme

Im Brahms-Saal zeigte die finnische Sopranistin die Bandbreite ihres Könnens.

Auch kleine Dinge können uns entzücken. Hugo Wolfs „Italienisches Liederbuch“ beginnt mit dieser Petitesse. Betörend schlicht und mit ausgereifter Liebe zum Detail präsentierten Camilla Nylund und Helmut Deutsch die Kostbarkeit als eine von insgesamt vier Zugaben. Nach einem Recital im Brahms-Saal, in dem die finnische Sopranistin gezeigt hatte, was für einen weiten Bogen ihr stimmliches Spektrum umspannt.

Große Operndramatik war erwartbar. Nylund steht derzeit als Brünnhilde in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ im Opernhaus Zürich auf der Bühne. Dass sie parallel zu der Kehle und Körper fordernden Aufgabe auch als zart agierende Liedinterpretin auftritt, die Stimme fast mädchenhaft zurückhaltend einzusetzen vermag, war eine bereichernde Überraschung. Sie begann mit vier Auszügen aus Erich Wolfgang Korngolds „Einfache Lieder“, op. 9 (wunderschön das „Liebesbriefchen“), führte von Alexander von Zemlinskys ansprechend gestaltetem „Waldgespräch“ weiter zu drei Liedern von Armas Järnefelt, einem Landsmann der Nylund. Schließlich Alban Bergs „Sieben frühe Lieder“, bei denen Helmut Deutschs große Erfahrung und Souveränität am Klavier deutlich in den Fokus rückten und Nylund auch körpersprachlich ein klein wenig aus ihrer ruhigen Konzertsaal-Statik herausging.

Im weiten Feld der Spätromantik

Der zweite Teil des Konzerts, das sich zur Gänze in dem weiten Feld der Spätromantik bewegte, gehörte schließlich Richard Strauss. Mit diesem Komponisten ist die Sopranistin eng - und das Publikum mit ihren Darstellungen – verbunden: Marschallin, Arabella, „Capriccio“-Gräfin, Chrysothemis, Kaiserin, Ariadne, Salome . . .

Interessant, dass nicht jedes Lied gleich souverän über die Rampe kam. „Freundliche Vision“, op. 48/1 gelang großartig und hätte ein paar Momente mehr des Nachklingens gut vertragen, doch der Pianist zog stramm weiter. Eine Welt für sich die „Vier Lieder, op. 27“. Lang ausgesungene Linien, mutig zurückgenommene hohe, leise Schlusstöne, durchdachte textliche Intimität. Dazu kristalliner Klavierklang. Als Zugaben Jean Sibelius‘ „Schwarze Rosen“, „If I loved you“ von Richard Rodgers, der eingangs erwähnte Hugo Wolf und schließlich „Zueignung“ von Richard Strauss.