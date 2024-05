One-Stop-Shop für die Wirtschaft

Warum Notariate für den Erfolg von Unternehmen wichtig sind, betont Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen ­Notariatskammer.

Die Welt des Unternehmertums ist dynamisch – mit vielen Chancen, aber auch Herausforderungen. Hier spielt die Arbeit der österreichischen Notar:innen eine wesentliche Rolle. Sie begleiten Wirtschaftstreibende durch den gesamten Lebenszyklus ihres Unternehmens – von der Gründung bis zum digitalen Nachlass, von der Mitarbeitendenbeteiligung bis zum Verkauf.

Dabei profitieren sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen von der gebündelten Kompetenz, die Notar:innen aus einer Hand bieten. „Notar:innen tragen entscheidend zum unternehmerischen Erfolg bei, indem sie von Anfang an mit strategischer Beratung und rechtlicher Expertise unterstützen. Dabei stehen sie den Unternehmer:innen als unparteiische und ausgleichende Partner:innen zur Seite“, betont Michael Umfahrer, Präsident der Österreichischen Notariatskammer.

Um eine Geschäftsidee erfolgreich umsetzen zu können, ist es wichtig, bereits vor der Unternehmensgründung wesentliche Aspekte zu berücksichtigen. In dieser entscheidenden Gründungsphase unterstützen Notar:innen unter anderem bei der Wahl des Firmennamens, der Ausarbeitung des Gesellschafts­vertrages und der Eintragung ins Firmenbuch. Insbesondere die richtige Rechtsform ist für ein Unternehmen von zentraler Bedeutung. Ob AG, GmbH oder die neue Flexible Kapitalgesellschaft – durch ihre breit gefächerte Branchenerfahrung bieten Notar:innen fundierte Beratung bei der Suche nach der optimalen Rechtsstruktur.

Auch im betrieblichen Alltag sind Unternehmer:innen mit einer Vielzahl von rechtlichen Fragen konfrontiert. Durch die Gestaltung und Überprüfung von Verträgen ermöglichen Notar:innen in der sogenannten Housekeeping-Phase einen reibungslosen Ablauf der Geschäftsbeziehungen. „Auch bei anstehenden Umstrukturierungen, Kapitalerhöhungen oder Mitarbeitendenbeteiligungen tragen Notar:innen mit ihrer rechtlichen Expertise dazu bei, dass diese im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen“, so Umfahrer.

Erleichterungen im Geschäftsalltag bringt das Angebot der notariellen Online-Rechtsdienstleistungen. Mit Ausnahme von Testamenten und anderen letztwilligen Verfügungen können alle notariellen Amtshandlungen online erledigt werden – von der Beglaubigung von Unterschriften bis hin zur Erstellung von Gesellschaftsverträgen. „Unternehmer:innen schätzen die Zeitersparnis, die sich etwa durch den Wegfall von Fahrten ergibt. Dennoch ist der persönliche Kontakt nach wie vor wichtig“, sagt Umfahrer.

Insbesondere wenn es um das Thema ­Unternehmensübergabe geht, bevorzugen Unternehmer:innen die persönliche Beratung. „Wer soll meinen Betrieb wann und in welcher Form übernehmen und weiterführen? Was passiert mit meinem Unternehmen, wenn ich plötzlich sterbe? Diese Fragen gilt es rechtzeitig zu klären, damit das Unternehmen im Ernstfall handlungsfähig bleibt und für die Zukunft abgesichert ist“, betont Umfahrer. Notar:innen können Unternehmer:innen ­dabei unterstützen, ihr Lebenswerk für die Zukunft abzusichern, etwa durch Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge, Abtretungs- und Schenkungsverträge oder Vorsorgevollmachten und Testamente. „Auch Vorkehrungen für den digitalen Nachlass wie Passwörter für diverse Onlineplattformen, E-Mail-Adressen oder E-Banking-Zugänge sollten nicht vernachlässigt werden“, so Umfahrer.