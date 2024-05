Österreichs Kirche verlangt von Rom Diakoninnen und rüttelt am Zölibat

Papst Franziskus am 28. April bei seinem Venedig-Besuch in einem Frauengefängnis.

Beklagt wird ein „enormer Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche“. Wo? Im offiziellen Papier der Bischofskonferenz an den Vatikan zum mit Spannung erwarteten großen Treffen von Laien, Pristern und Bischöfen mit Papst Franziskus (Synode) im Herbst.

Die katholische Bischofskonferenz hat ihren Österreich-Bericht für die Weltsynode an den Vatikan übermittelt. Die darin erhaltenen prioritären Themen sind die Stellung der Frau in der Kirche, die missionarische Ausrichtung und mehr innerkirchliche Partizipation, berichtete „Kathpress“ am Mittwoch. Auch der Zölibat in seiner derzeitigen Form wird im Bericht zumindest hinterfragt.

Behandelt werden sollen die Themen bei der nächsten Welt-Synodenversammlung im Oktober in Rom. Grundlage für den Österreich-Bericht sind die Rückmeldungen der Diözesen auf den Synthese-Bericht der Weltsynode im vergangenen Herbst. Weitere Rückmeldungen kamen von den fachlich zuständigen Bischöfen innerhalb der Bischofskonferenz, die gemeinsam mit den jeweiligen Fachleuten und kirchlichen Organisationen den Synthese-Bericht inhaltlich vertieften.

Das nun vorliegende Papier wurde am Mittwoch an das vatikanische Synodensekretariat übermittelt. Auf acht Seiten werden darin 14 Themenfelder behandelt. Die Reihung und Priorisierung ergibt sich aus der „Häufigkeit“ der Rückmeldungen und der „Repräsentativität“ der bearbeitenden Gruppe für die vertretenen Personengruppen, „wobei in der Gewichtung den diözesanen Beiträgen Vorrang gegeben wurde“.

Frauen haben höchste Priorität

Höchste Priorität hat im Österreich-Bericht der Themenbereich „Frauen im Leben und in der Sendung der Kirche“. Zwar gebe es in der österreichischen Kirche gute Erfahrungen mit Frauen in kirchlichen Leitungspositionen. Beklagt werde weiterhin ein „enormer Glaubwürdigkeitsverlust der Kirche“. Als eine mögliche Gangart wird in dieser Frage die Zulassung von Frauen zum Diakonat angesprochen.

Mission neu lernen

Die zweithöchste Wichtigkeit wird im Österreich-Bericht dem Thema „Kirche ist Mission“ beigemessen. Grund dafür dürfte nicht zuletzt folgende lapidare Feststellung sein: „Generell zeigt sich, dass die Kirche in Österreich Mission neu lernt und lernen muss.“ Als vordringlich für die Glaubwürdigkeit einer synodalen Kirche wird „das Miteinander von Priestern und Laien und die gleichwertige Mitgestaltung des kirchlichen Lebens“ gesehen.

Zölibat auf Zeit?

„Die Anforderungen an Priester heute verlangen nach neuen Formen der Ausübung des priesterlichen Dienstes. Empfohlen wird, die Weihezulassungen zu weiten sowie regionale Lösungen mit Probephasen anzudenken“, ist im Österreich-Bericht als Generalperspektive zu lesen. Ob das auch eine Freistellung von der Zölibatsverpflichtung für Weltpriester beinhaltet, wird nicht gesagt. An anderer Stelle heißt es dazu: „Es wäre notwendig, den Zölibat als einen ‚letzten Rest christlicher Radikalität‘ besser vorzubereiten, zu begleiten und in verschiedene Formen des Gemeinschaftslebens einzubetten.“ Angedacht werde auch ein Zölibat „auf Zeit‘“. (Red.)