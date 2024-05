Fed-Chef: Zinsen in den USA bleiben hoch

In den USA wird es vor dem Sommer definitiv keine Zinswende mehr geben. Man müsse mit der Inflation etwas geduldiger sein, so Fed-Chef Jerome Powell.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Notwendigkeit unterstrichen, die Leitzinsen länger hochzuhalten. Die Fed müsse geduldig sein und auf Anzeichen für eine weitere Abkühlung der Inflation warten, sagte Powell am Dienstag bei einer Veranstaltung der Foreign Bankers’ Association in Amsterdam.

Die jüngsten Inflationszahlen deuteten daraufhin, dass es länger dauern dürfte als bisher angenommen, die für Zinssenkungen notwendige Zuversicht zu erlangen. Powell bekräftigte damit seine Äußerungen vom Anfang des Monats.

„Wir haben nicht erwartet, dass dies ein reibungsloser Weg sein würde, aber diese Zahlen waren höher, als jeder erwartet haben dürfte”, sagte Powell mit Blick auf fehlende Fortschritte bei der Inflationseindämmung im ersten Quartal. „Das hat uns gezeigt, dass wir geduldig sein müssen und die restriktive Geldpolitik wirken lassen müssen.“

Der am Dienstag vorgelegte US-Erzeugerpreisindex für April hat alle Schätzungen von Bloomberg befragter Ökonomen übertroffen. Powell bezeichnete die Zahlen als „durchwachsen”. Der April-Verbraucherpreisindex für die USA wird am heutigen Mittwoch veröffentlicht. Von Bloomberg befragten Volkswirte rechnen im Jahresvergleich mit einer Teuerung von 3,4 Prozent. Schon in den vergangenen Monaten waren die Inflationsraten jeweils über drei Prozent gelegen.

„Es scheint länger zu dauern, bis wir zuversichtlich sind, dass die Inflation im Laufe der Zeit auf zwei Prozent zurückgeht“, so Powell. Er bezeichnete die derzeitige Geldpolitik als restriktiv nach „vielen, vielen Maßstäben“. Die Zeit werde indessen zeigen, ob die Zinsen hoch genug sind, um die Inflation wieder auf das Zwei Prozent-Ziel der Zentralbank zu bringen. Der Fed-Chef bekräftigte, dass der nächste Schritt der Zentralbank wahrscheinlich keine Zinserhöhung sein wird, obwohl die Märkte noch zu Jahresbeginn darauf gewettet haben. (Bloomberg)