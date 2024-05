Quer durch Österreich: Dünne Reifen oder dicke Reifen?

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Wenn es mit dem Rad nicht mehr weitergeht, wird das Bike zum Hike. Zum Gipfel geht’s zu Fuß. Hier: in Kals in Osttirol. • TVB Osttirol

Radfahren ist eines der gefragtesten Urlaubsmotive in Österreich. Vom klassischen Radweg über Seenschleifen zur ambitionierten Bergwertung, bei der man die letzten Meter doch zu Fuß macht.

Die ersten Sonnenstrahlen kriechen gerade über den Horizont – und die Radler aus dem Bett. Achtundvierzig Kilometer Straße liegen vor ihnen, alles andere als eben dahin. Die Zeit dafür ist nicht allzu großzügig bemessen, denn das ideale Zeitfenster für einen Radtrip über die Großglockner Hochalpenstraße endet um neun Uhr früh und öffnet sich erst nach drei Uhr am Nachmittag wieder. Dann haben die meisten Autoausflügler schon ihre Stopps entlang der Panoramaroute absolviert oder sind noch gar nicht unterwegs. Heißt aber nicht, die Straße für sich allein zu haben, im Gegenteil – der „Glockner“ gehört zu den Bergwertungen Österreichs schlechthin, eine sportliche Herausforderung mit dem Zusatzbenefit von großartiger landschaftlicher Kulisse.

Mit dem Rennrad oder dem Gravelbike auf die Großglockner Hochalpenstraße – das ist die Königsklasse. Österreich Werbung

Kehre, Kehre, Kehre. Als Königsetappe gilt der „Glocknerkönig“ und führt von Ferleiten in 1283 Höhenmetern über 12,9 Kilometer auf der Salzburger Seite zum Fuscher Törl hinauf, die gemessene Bestzeit im Vorjahr lag bei knapp unter 48 Minuten. Von der Kärntner Seite wiederum startet man in Heiligenblut und hat bis zur berühmten Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2369 m) mehr als tausend Höhenmeter auf 16,5 Kilometern überwunden. Kehre um Kehre, immer tiefer hinein in das Gebiet des Nationalparks Hohe Tauern. Zig Dreitausender vor den Augen, Gletscher und deren Reste, und unter den Rädern ein mit großen Anstrengungen entstandenes Straßenbaumeisterwerk, das im kommenden Jahr 90 Jahre alt wird. Der Weg über die Hohen Tauern ist freilich schon viel älter, die Kelten und Römer nutzten die Route über das 2504 Meter hohe Hochtor bereits als Nord-Süd-Handelsweg.

Geländegängig und schotteraffin

Heute bezwingen nicht nur Rennräder die Berg- und Passstraßen, sondern immer mehr bestimmen Gravelbikes das Bild. Für den Radsport sind diese Hybriden zwischen Mountainbike und Rennrad gewissermaßen ein Segen, weil sie keinen glatt asphaltierten Untergrund brauchen, um stabil zu sein. Mit Schotter, Sand oder Grasnarbe kommt das Gravelbike genauso zurecht, unter anderem dank breiterer Reifen. In manchen Urlaubsregionen wird man besonders vielen begegnen, als eine der ersten Gravelbike-Regionen Österreichs hat sich der Wörthersee mit dem Rosental hervorgetan. Große Runden wurden von hier aus professionell entwickelt, die mitunter hinter die Landesgrenze führen, manchmal liegen sogar Lost Places wie der alte Bahnhof von Tarvisio in Italien auf dem Weg.

In Kärnten verbinden Radwege viele Seen und ein paar Flüsse miteinander. Die große Tour heißt „Seenschleife“. Gert Perauer/Kärnten Werbung

Ungeachtet dessen erstreckt sich durch Kärnten ein weites System von Radwegen, das alle größeren Gewässer zu einer enormen „Seenschleife“ verbindet – die bekannten Seen, aber auch längere Flussabschnitte an der Gail und der Drau. Zugleich kommt Radnachschub von oben beziehungsweise Norden: Der Alpe-Adria-Radweg, ein Klassiker fürs Radreisen, beginnt in Salzburg und endet in Grado. Klingt hochalpiner, als er ist, aber man bewegt sich eher unten, vom Salzachtal ins Gasteinertal, dann mit der Bahn nach Mallnitz (Achtung: die Tauernschleuse wird vom 18. November 2024 bis 13. Juli 2025 wegen Bauarbeiten gesperrt sein). Weiter geht es die Möll und die Drau entlang bis Villach, dann über die Grenze und in Friaul schließlich auf einer früheren Bahntrasse dahin.

Analog beschildert

Wie wichtig das Rad-Thema für den Tourismus ist, zeigt sich nicht nur in der Vermarktung, sondern auch im Finetuning der Infrastruktur vor Ort. Da werden neue Spangen und Routen geplant und benannt und alte neu ausgeschildert. Den „B 10“, den Neusiedler-See-Radweg, gibt es schon lang, sodass viele, die ins Nordburgenland kommen, den See bereits einmal ganz umrundet haben. Kein Spaziergang für jene Radler ohne „E“, denn die Strecke ist 117,5 Kilometer lang – wobei 45 davon auf ungarischer Seite liegen – und wenn der Wind weht, dann durchaus heftig. Noch gefragter als die volle Distanz sind die Abkürzungen per Schiff zwischen Illmitz und Mörbisch, dadurch bleibt mehr Zeit für die Buschenschänke auf dem Weg. Der B 10 ist vor Kurzem an etlichen Stellen neu und detaillierter beschildert worden – weil es unterwegs doch fein ist, analoge Infos über die Orte zu bekommen, durch die man radelt.

Um den Neusiedler See führt der beliebte „B 10“. Lässt sich an einem Tag gut schaffen. Sonst: mit Schiff abkürzen. Österreich Werbung

Von schmaleren Reifen zum ganz groben Profil: Mit dem Mountainbiken in Österreich ist es so eine Sache: Anders als Wanderer können Mountainbiker nicht so ohne Weiteres von einem freien Wegerecht Gebrauch machen. MTB muss auf den Forststraßen explizit erlaubt sein. Immerhin gibt es allein in Tirol in etwa 6000 Kilometer, die offiziell befahren werden dürfen, dazu an die 300 Kilometer Singletrails plus Bikeparks.

Bike and Hike

Dass sich einzelne Mountainbike-Strecken zu einem großen Ganzen verbinden lassen, umso besser. In Tirol heißt die Summe der Teile „Bike Trail Tirol“. Dieser Fernradweg macht eine Runde quer durch Nordtirol, unter ­diesen 32 Etappen finden sich einfache ­Strecken (wie von Oetz nach Imst), Mittelschwieriges (etwa Mayrhofen–Lanersbach im Zillertal) bis zu richtigen Plackereien, beispielsweise von Kössen nach Kitzbühel, wo es gesamt 1900 Meter nur bergauf geht.

In Osttirol sind die Dimensionen nicht anders. Es geht sogar richtig zur Sache, wenn die Bike- in eine Hiketour mündet. Zum Großvenediger ist schon die Anfahrt nicht ohne, und dann wartet erst der Fuß auf den 3657 Meter hohen Gipfel. Ähnliches gilt auch für den Trail ab Kals in Richtung Stüdlhütte. Dort steht man Stunden später im Angesicht des Großglockners – während auf der anderen Seite des Berges die ersten schon wieder runterdüsen.