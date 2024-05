Die USA haben am Dienstag bekannt gegeben, ihre Zölle auf E-Autos aus China drastisch zu erhöhen. Chinas Außenminister reagiert nun scharf.

Die USA haben am Dienstag bekannt gegeben, Elektroautos aus China mit deutlich höheren Zöllen zu belegen. Auf die Einfuhr der Vehikel fallen künftig 100 statt 25 Prozent an. Schon im Vorfeld hat sich die chinesische Regierung nicht gerade begeistert gezeigt, wiewohl chinesische E-Autos auf dem US-Markt derzeit praktisch keine Rolle spielen.

Nun hat sich auch Chinas Außenminister, Wang Yi, zu Wort gemeldet. Er bezeichnete die jüngsten US-Zölle als „klassisches Beispiel für eine Schikane“. Er sagte zudem, dass die Maßnahmen zeigen würden, „dass einige Leute in den USA ihren Verstand verloren haben, um die einseitige Hegemonie zu sichern“, so Wang am Mittwoch, nach einem Treffen mit seinem pakistanischen Amtskollegen.

Wang forderte andere Nationen zudem dazu auf, die Zölle der USA zu verurteilen, da sich die Wirtschaft gerade erst erhole. Die Weltgemeinschaft „sollte den USA sagen, dass sie aufhören sollen, neue Probleme zu verursachen“. (Bloomberg)