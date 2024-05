Der franko-kolumbianische Designer Haider Ackermann, ein Ausnahmetalent unter seinesgleichen, meldet sich zurück und wird für die kanadische Freizeitmodemarke tätig. Schützenhilfe kommt von Jane Fonda.

Selbst bei den härtest gesottenen Fashionistas ist eine deutliche Pulssteigerung zu verzeichnen, sobald der Name Haider Ackermann fällt. Der 1961 in Bogotá geborene Designer zählt zu den wenigen, die als so geschmackvoll und stilsicher gelten, dass auch strenge Gemüter sich auf ihn einigen können und die anspruchsvollsten Celebrities sich von ihm bereitwillig einkleiden lassen. Tilda Swinton etwa, eine der schicksten Erscheinungen auf diversen Red Carpets, ist eine treue Ackermann-Trägerin.

Nach langen Jahren erfolgreichen Modeschaffens musste Ackermann seine eigene Marke im Jahr 2020 pausieren. 2023 schickte er erstmals wieder eine Kollektion über den Laufsteg – nämlich als Gastdesigner für Jean Paul Gaultier Haute Couture. Oft fiel Ackermanns Name in den letzten Jahren in Zusammenhang mit Timothée Chalamet: Der Schauspiel-Shootingstar aus New York trug wiederholt auffällige Looks von Ackermann, in denen die Codes der klassischen Herrenmode gebrochen wurden. Das Ergebnis war fast immer von bestechender Eleganz.

Und nun tritt Ackermann also eine neue Rolle an: Wie heute offiziell verlautbart wurde, wird er künftig als Kreativdirektor der in Kanada beheimateten Marke Canada Goose mit klarem Outdoorfokus wirken. Die Position wurde für Ackermann neu geschaffen, auf die Früchte der Zusammenarbeit darf man gespannt sein. Anzunehmen ist freilich, dass Canada Goose sich damit stärker in Richtung eines modischen, ja gar des Avantgarde-Segments bewegen wird, wie es etwa die Marke Moncler es durch ihre „Genius“-Kooperationen mit wechselnden Kreativen seit Jahren vormacht.

Ackermann und Fonda, ganz in Weiß. Canada Goose

Als ersten Kommunikationsimpuls wandte sich Ackermann nun an der Seite von Hollywoodstar Jane Fonda an die Öffentlichkeit. Um seinen Einstand zu feiern, stellte der Designer einen Kapuzenpullover vor, dessen Verkaufserlös zum Teil der Organisation Polar Bears International zugute kommen soll, wie angekündigt wurde. Jane Fonda wurde als „eine der inspirierendsten Aktivistinnen unserer Zeit“ für die begleitende Kampagne verpflichtet. Ackermann wird in einer Aussendung mit der Hoffnung zitiert, durch die Zusammenarbeit mit Fonda „die Menschen zum Handeln bewegen“ zu können.

Streng modetechnisch bleibt in Anbetracht des außergewöhnlichen Talents von Haider Ackermann natürlich nach der Lancierung eines Charity-Kapuzenpullis noch Luft nach oben. Man darf gespannt auf den Verlauf dieser Zusammenarbeit sein.