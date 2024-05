Die EZB betritt unbekanntes Terrain

Seit jeher folgt die EZB bei ihrer Geldpolitik mit etwas Verzögerung den Vorgaben der US-Notenbank Fed. Heuer dürfte sich das erstmals ändern. Eine Veränderung, die nicht nur an den Finanzmärkten zu spüren sein dürfte.

Endgültige Gewissheit wird es erst am 6. Juni geben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde an diesem Tag die Senkung der Leitzinsen in der Eurozone um einen Viertelprozentpunkt bekannt geben wird. Bekräftigt wurde diese Erwartung erst am Montag durch niemand geringeren als den einflussreichen EZB-Chefvolkswirt Philip Lane, der sich in einem Interview relativ klar dafür aussprach. „Wenn es keine größeren Überraschungen gibt, reicht das, was wir derzeit sehen, aus, um das oberste Niveau der Restriktion wegzunehmen“, so der Ire. Bereits Anfang Mai hatte Lane erklärt, dass ihn sowohl die Daten zur Inflation im April als auch das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal ihn in seiner „Zuversicht bestärkt“ hätten, „dass die Inflation rechtzeitig zum Ziel zurückkehren wird“.

Die EZB wird damit nicht nur bei der im Juli 2022 gestarteten Phase der hohen Zinsen einen Richtungswechsel einlegen und erstmals seit dem Frühjahr 2016 wieder eine Senkung der Leitzinsen vornehmen. Sie wird auch überhaupt erstmals in ihrer Geschichte einen Zinszyklus vor ihrem US-Pendant Federal Reserve beginnen. Denn in den USA drehte sich in den vergangenen Wochen die Stimmung deutlich. Gingen Experten und Märkte zu Jahresbeginn noch von einer ganzen Reihe an Zinssenkungen aus, so wird nun frühestens im Herbst mit einem Zinsschritt der Fed gerechnet.