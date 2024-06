Wie man sein Depot für Zinsänderungen positioniert

Anleihen bieten erstmals seit Jahren wieder eine bessere Verzinsung, während manch ein Aktienmarkt neue Allzeithochs erreicht hat. Top-Privatbanker erklären, wie eine ausgewogene Mischung gelingen kann.

Das Ende der Lockdowns nach der Coronapandemie löste eine veritable Inflationswelle aus. Die Teuerung zog in den Jahren 2021 und vor allem nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 weltweit zügig an, weshalb die meisten Notenbanken der jahrelangen Tiefzinspolitik ein Ende setzten. In zahlreichen Schwellenländern wurden die Zinsen bereits frühzeitig angehoben. Die Währungshüter in den USA sowie in der Eurozone warteten zunächst noch ab, folgten dann aber auch mit kräftigen Zinsschritten.

Diese drastische Trendwende bei den Zinsen hinterließ deutliche Spuren an den Finanzmärkten. Sowohl die Aktien- als auch die Bondkurse rutschten 2022 kräftig ab. Vor allem Wachstumsunternehmen wurden verkauft, da solche Firmen meist noch keine Gewinne schreiben und einen hohen Anteil an Fremdkapital aufweisen. Selbst in der Welt der Anleihen gab es herbe Kursverluste. Nach den Zinsanhebungen waren bestehende Papiere nämlich geringer verzinst als neue Anleihen, die nach den Anhebungen begeben werden, und somit weniger gefragt.