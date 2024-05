Zwei Prinzipien für Manager, die sich bewährt haben

Kolumne "Hirt on Management": Folge 226. Gutes Management besteht nicht nur darin Chancen zu ergreifen, sondern auch Fehler und Katastrophen zu vermeiden.

„Mein Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig schlafen können“, gibt der Gründer des Familienunternehmens Buddenbrook, Jean, in Thomas Mann‘s Roman “Buddenbrooks. Verfall einer Familie” seinen Söhnen als Rat mit auf den Weg, den diese aber leider nicht beherzigen.

Die folgenden zwei Prinzipien haben sich über die Jahrhunderte bewährt. Wir bringen diese in der englischen Version, der modernen globalen Kaufmannssprache.

If it’s too good to be true, it’s probably not true

Wenn ein geschäftlicher Vorschlag oder insbesondere eine Rendite zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist sie wahrscheinlich nicht wahr.

Wenn man sich mit den Methoden der größten Betrüger aller Zeiten, wie z.B. „Yellow Kid“ Weil (verewigt im Film der Clou mit Robert Redford und Paul Newman), „Count“ Victor Lustig (der u.a. den Eiffelturm an einen Schrotthändler verkauft hat), Leo Koretz (der größte Anlagebetrüger bis Bernie Madoff kam) und Bernie „the man himself“ Madoff, beschäftigt, dann merkt man, dass diese eine Sache gemeinsam haben.

Alle diese Betrüger leben letztendlich von der Gier ihrer Opfer, die davon träumen, mit möglichst wenig Aufwand, Anstregung und Risiko ein außergewöhnliches Geschäft und leichtes Geld zu machen.

Keiner hat es besser auf den Punkt gebracht als der „Yellow Kid“ in seinem legendären Interview mit dem Journalisten und späteren Drehbuchautor Ben Hecht: „They wanted something for nothing and I gave them nothing for something.“

Ihr Kolumnist ist vor einigen Jahren über LinkedIn von Gina Rinehart angesprochen worden. Zufällig wusste ich, dass Frau Rinehart die reichste Frau Australiens ist.

Mit der gesunden Portion Realismus, die mir zu eigen ist, dachte ich mir „was will die reichste Frau Australiens vom Michi Hirt? This is too good to be true. It’s probably not true.”

Ich habe dann „Hancock Prospecting“, das wichtigste Unternehmen von Frau Rinehart kontaktiert und es wurde mir ein Identitätsdiebstahl bestätigt. Das Ganze war eine versuchte Betrügerei.

If there is doubt, there is no doubt

Das ist überhaupt die wichtigste Regel und tatsächlich praktisch die erste Regel, die man bei der Ausbildung der amerikanischen Geheimdienste, zum Beispiel der CIA, lernt.

Simpel gesagt bedeutet diese Regel, dass man seinem Bauchgefühl vertrauen soll.

Wenn einem das Bauchgefühl Gefahr anzeigt, oder dass etwas nicht passt, dann soll man seinem Bauchgefühl vertrauen und entschlossen handeln, zum Beispiel die gefährliche Umgebung verlassen.

Wenn ich also ein schlechtes Gefühl, beziehungsweise Zweifel habe, dann sollte ich nicht aus „rationalen“ Gründen oder z.B. aus Gruppendruck trotzdem weitermachen, sondern auf mein Bauchgefühl hören.

Diese Regel hat sich bei Ihrem Kolumnisten in den letzten 30 Jahren in Form eines so genannten „Bullshit Detectors“ immer wieder bewährt und bestätigt.

Wir hätten Millionen Jahre Evolution gar nicht erfolgreich überstanden, ohne unser Bauchgefühl.

Das Wichtigste in Kürze

1) If there is doubt, there is no doubt. 2) If it’s too good to be true, it’s probably not true.

In der nächsten Kolumne beschäftigen wir uns mit der Frage, welche unterschiedlichen Rolle(n) eine Holding einnehmen kann, um Wert zu schaffen („Role of the Center“).

Ausblick: Die nächste Kolumne von Dr. Michael Hirt erscheint am 30. Mai 2024 zum Thema „Wie eine Holding Wert schaffen kann“

Michael Hirt ist Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor. Hirt verhilft Führungskräften zu außergewöhnlichen Leistungs- und Ergebnissteigerungen, mit hoher Auswirkung auf den Erfolg ihres Unternehmens. Er studierte in Österreich, den USA (Harvard LPSF) und Frankreich (INSEAD MBA) und ist weltweit tätig.