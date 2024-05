Slowakischer Regierungschef Fico angeschossen

Vier Schüsse sollen abgefeuert worden sein, einer habe Robert Fico in den Bauch getroffen. Ein Mann soll festgenommen worden sein.

Der slowakische Regierungschef Róbert Fico ist am Mittwoch nach einer Regierungssitzung in der Stadt Handlová angeschossen worden. Der Politiker wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte einer der Vizepräsidenten des Parlaments, Ľuboš Blaha, mit. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen.

Vier Schüsse sollen abgefeuert worden sein. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass es sich um einen Anschlagsversuch auf den Regierungschef gehandelt habe. Angaben über dessen Gesundheitszustand machte er nicht. Fico soll laut Medienberichten mehrere Verletzungen erlitten haben.

Der Täter dürfte sofort nach Abgabe der Schüsse festgenommen worden sein. Laut Augenzeugen sei der Verdächtige von Polizisten in ein Auto gedrängt worden und dieses dann losgefahren. Der Schütze soll „Komm her“ gerufen haben, schreibt die slowakische Tageszeitung „Pravda“. Demnach könnte es sich bei dem Mann um einen 71-Jährigen handeln. Eine offizielle Bestätigung liegt nicht vor.

Fico sprach erst von „Klima der Feindschaft“

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Handlová, etwa 130 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava. Fico traf dort vor dem Haus der Kultur mit Anhängern zusammen. Nach dem Vorfall wurde er per Hubschrauber in das örtliche Krankenhaus transportiert.

Fico hatte erst vor wenigen Tagen der liberalen Opposition vorgeworfen, ein „Klima der Feindschaft“ gegen die Regierung zu schaffen. Es sei nicht auszuschließen, dass es in einem solchen Klima irgendwann zu einer Gewalttat komme.

Nehammer: „Hass und Gewalt müssen bekämpft werden“

Der Anschlag rief im In- und Ausland Entsetzen hervor. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schrieb auf der Plattform X: „Der Anschlag auf das Leben meines slowakischen Kollegen Robert Fico schockiert mich zutiefst. Erst vor wenigen Tagen haben wir telefoniert und intensiv über Sicherheitsthemen gesprochen. Ich wünsche ihm rasche und vollständige Genesung! Hass und Gewalt dürfen in unseren Demokratien nicht Platz greifen und müssen mit aller Entschlossenheit bekämpft werden!“



Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer und die außenpolitische Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic verurteilten gemeinsam den Anschlag in einer Aussendung: „Man muss nicht einer Meinung mit Fico sein, um zu erkennen, dass hier eine rote Linie überschritten wurde.“

Orban: „Verabscheuungswürdiger Angriff“

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová gab sich „schockiert“ über den „brutalen Angriff“ und wünschte Fico eine baldige Genesung. Auch der tschechische Regierungschef Petr Fiala, der polnische Premier Donald Tusk und sein rumänischer Amtskollege Marcel Ciolacu zeigten sich entsetzt, wie sie auf X schrieben.



Der mit Fico politisch eng verbündete ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gab sich auf X ebenfalls erschüttert über den „verabscheuungswürdigen Angriff gegen meinen Freund, Premier Robert Fico“ und versicherte ihn seiner Gebete.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte ebenfalls den „abscheulichen“ Angriff. „Solche Gewalttaten haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und untergraben die Demokratie, unser höchstes gemeinsames Gut“, schrieb sie auf X.

Robert Fico ist seit 2023 Ministerpräsident in dem Nachbarland Österreichs. Er hatte das Amt aber bereits von 2006 bis 2010 und von 2012 bis 2018 inne. Fico ist Vorsitzender der linkspopulistischen Smer-Partei. (Reuters/APA/red.)

Ein Video, das auf dem Kurznachrichtendienst X kursiert, soll die Festnahme zeigen: