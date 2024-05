Schriftsteller sind Diebe

In dieser Folge von „Kronprinz und Co“ erklärt eine Schülerin unserem neugierigen Obstverkäufer, was der Unterschied zwischen Information und Wissen ist. Hätte sie es doch nicht getan!

Diesmal holte mich mein anderer Job ein. Ich musste eine Lesung in der Schule machen. Schulen sind anstrengend, aber ich werde auf meine alten Tage weich. Als ich am Tatort ankam, wartete die Lehrerin schon auf mich. Sie zwitscherte mir ein paar Komplimente, während sie mich in den Festsaal führte, wo ein Stuhl und das „junge Publikum“ warteten. 100 Schüler starrten mich an, als wäre ich aus einem UFO gestiegen.

„Freunde, ich bin heute so früh aufgestanden, um euch eine Stunde Deutsch zu ersparen. Im Gegenzug erwarte ich die totale Aufmerksamkeit“, begrüßte ich sie und bewies gleich meine Fähigkeiten als Gedankenleser: „Ihr wollt sicher als Erstes wissen, warum ich schreibe.“

In Wirklichkeit kann ich genauso wenig Gedanken lesen wie ein Fisch Auto fahren. Aber das ist in jeder Schule die Frage Nummer eins.