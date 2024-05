Wehe, wenn die Masken fallen!

Hinter vorgehaltener Hand klingt die Wahrheit gleich ganz anders: Ashley Audrains Roman »Das Geflüster«.

Eine Wohnstraße, in der junge Familien mit und ohne Kinder leben, ebenso wie letzte alteingesessene Portugiesen. Wie wunderbar sich alle miteinander verstehen, auch wenn sie alle in unterschiedlichen Situationen leben, wie gut die Nachbarschaftshilfe funktioniert!

Die Fassade, die steht. Glauben sie alle. Denn tatsächlich bröckelt sie schon längst.

Es fängt an bei Whitneys Gartenparty im September, zu der auch Nicht-Ansässige eingeladen sind. Whitney ist Geschäftsfrau durch und durch, sie führt ihr eigenes Unternehmen. Für ihre drei Kinder hat sie eine Nanny angestellt, ihr Mann „spielt“ Kunstagent, den erhält sie auch mit.

Neun Monate später geht es weiter mit dem Stück einer Verpackung, die frappant einer Kondompackung ähnelt und für Blair Fragen aufwirft. Blair, die perfekte Hausfrau und Mutter, die in diesen Rollen völlig aufgeht, versteht nicht, wie man so viel arbeiten kann wie Whitney oder dass man keine Kinder haben will wie Rebecca.

War es wirklich ein Unfall?

Rebecca ist Ärztin und hätte sehr wohl gern Kinder, was sie aber niemandem verrät – genauso wenig, wie sie ihren Nachbarinnen von ihren bisherigen Fehlgeburten erzählt.

Schließlich passiert ein schlimmer Unfall: Whitneys Sohn Xavier stürzt aus einem Fenster im ersten Stock. War das wirklich ein Unfall? Oder war dieses Unglück das Ergebnis von Verkettungen misslicher Zufälle – oder aber linear auf ein schlimmes Ende hinauslaufende Erzählstränge?