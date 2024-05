Immersive Ausstellungen boomen. Jetzt ist mit „Ikono“ in Wien die totale Kommerzialisierung dieser alten Kunstform angekommen.

Diesem Begriff ist nicht mehr zu entkommen: Immersion. Er bezeichnet den Effekt des Eintauchens in eine täuschend echte künstliche Welt und wurde in den Neunzigerjahren durch Virtual-Reality-Computerspiele gebräuchlich. Musste man sich für dieses Erlebnis damals in Neuen-Medien-Ausstellungen noch eine unhandliche VR-Brille umschnallen, oft begleitet, wie im LSD-Rausch, von einem geduldigen Hüter der drohenden Orientierungslosigkeit, wird einem ein dementsprechendes Erlebnis heute für 19 Euro mitten auf der Mariahilfer Straße verkauft.