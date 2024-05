Die Ärzte kämpften um das Leben des Premiers. Er war auf der Straße niedergeschossen worden. Die Polizei nahm einen 71-Jährigen fest, der früher für einen Sicherheitsdienst gearbeitet haben soll. Zuletzt hatte sich die Stimmung in der Slowakei massiv polarisiert.

Bratislava. In der Slowakei herrscht Trauer und Entsetzen. Am Mittwoch wurde der slowakische Regierungschef Robert Fico nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Rettungskräfte flogen den Regierungschef per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort kämpften die Ärzte viele Stunden um das Leben des Ministerpräsidenten.

Am Mittwochabend trat Innenminister Matus Sutaj Estok vor die Medien. Das Attentat auf Fico habe „ein politisches Motiv“, sagte der Minister in einer Pressekonferenz direkt in der Klinik in Banska Bystrica, wo der Regierungschef operiert wurde. Der 59 Jahre alte Ministerpräsident schwebe weiterhin in Lebensgefahr. Auch Verteidigungsminister Robert Kalinak nannte Ficos Zustand „außerordentlich ernst“. Bei diesen Worten kämpfte Kalinak, der einer von Ficos Stellvertretern in Partei und Regierung ist, mit den Tränen.