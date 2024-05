Der Premier wurde nach einer Regierungssitzung niedergeschossen. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei nahm nach dem Anschlag einen 71-Jährigen fest. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Zuletzt hatte sich die Stimmung im Land massiv polarisiert.

Bratislava. Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist nach einer Kabinettssitzung in der Stadt Handlova angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Das bestätigte das Regierungsamt in Bratislava (Pressburg) der Nachrichtenagentur Tasr am Mittwoch. Der Rettungsdienst teilte mit, man habe den Regierungschef per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zunächst hatte der Vizechef von Ficos Partei Smer, Lubos Blaha, das Attentat im Parlament bestätigt. Blaha hatte als stellvertretender Parlamentspräsident die laufende Parlamentsdebatte wegen der Nachricht abgebrochen. Die vom linkspopulistischen Fico geführte Dreiparteienregierung hält immer wieder Sitzungen außerhalb der Hauptstadt, Bratislava, wie nun eben in Handlova ab.

Augenzeugen berichteten dem TV-Nachrichtensender TA3, vor dem Kulturhaus in Handlova seien mindestens vier Schüsse zu hören gewesen, als Fico nach der Kabinettssitzung ins Freie ging, um sich unter die Bevölkerung zu mischen und Hände zu schütteln. Ein Schuss habe ihn in die Brust getroffen. Der Ministerpräsident sei daraufhin zu Boden gestürzt.