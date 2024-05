Premier Fico nach Not-OP „stabil, aber in sehr ernstem Zustand“

Attentat in der Slowakei

Attentat in der Slowakei

Vizepremier Robert Kalinak (vorne) und die Direktorin des Roosevelt-Spitals in Banská Bystrica, Miriam Lapuníková (links) bei einer Pressekoneferenz am Donnerstagmorgen.

Vizepremier Robert Kalinak (vorne) und die Direktorin des Roosevelt-Spitals in Banská Bystrica, Miriam Lapuníková (links) bei einer Pressekoneferenz am Donnerstagmorgen. Reuters / Leonhard Foeger

Der slowakische Ministerpräsident (59), der am Mittwoch niedergeschossen wurde, hat die erste Nacht überstanden. Die Lage ist laut Spitalsbericht allerdings noch nicht eindeutig.

Bratislava/Banská Bystrica. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, auf den am Mittwochnachmittag ein Schussattentat verübt worden war, hat nach einer Notoperation zwar die Nacht auf heute überstanden und erlangte zumindest zeitweise auch das Bewusstsein. Am Morgen hieß es allerdings bei einer Pressekonferenz vor dem Roosevelt-Krankenhaus in der zentralslowakischen Stadt Banská Bystrica, dass sein Zustand zwar „stabil“, aber doch „sehr ernst“ sei.

Darüber informierten der stellvertretende Premier und Verteidigungsminister, Robert Kaliňák, und Vertreter des Krankenhauses. Dessen Direktorin, Miriam Lapuníková, erklärte, dass Fico (59) fünf Stunden lang von zwei Teams operiert worden sei. „Der Patient hatte mehrere Schusswunden.“ Kaliňák erwähnte die „Komplexität der Verletzungen“, und dass alle daran glauben sollten, dass die Sache letztlich bewältigt werde.

Die Regierung hat für Donnerstag, elf Uhr, eine Sondersitzung anberaumt. Zeitgleich soll der nationale Sicherheitsrat über die Lage beraten. Dem nationalen Sicherheitsrat gehören neben dem Regierungschef bzw. dessen Vize die Minister für Inneres und Verteidigung sowie weitere Minister der drei Koalitionsparteien an.

Fünf Schüsse auf den Ministerpräsidenten

Verteidigungsminister Robert Kalinak hatte wenige Stunden zuvor erklärt, Ficos Zustand sei außerordentlich ernst. Auch Matus Sutaj Estok sprach von einer lebensbedrohlichen Situation. Laut Estok habe der Angreifer fünf Schüsse abgegeben. Eine Kugel sei durch Ficos Magen gedrungen, eine zweite habe ein Gelenk getroffen, sagte Taraba. Man vermute ein politisches Motiv. Der Täter konnte unmittelbar nach den Schüssen überwältigt werden. Es handelt sich um einen 71-jährigen Mann, der früher bei einem Sicherheitsdienst tätig war und Fico-kritisch eingestellt ist. Nach früheren Angaben wurde Fico bei dem Angriff in Handlova in den Unterleib und vermutlich auch die Brust getroffen.

Eine Sprecherin eines Krankenhauses in der Stadt schrieb Reuters per E-Mail, Fico sei bei der Einlieferung ansprechbar gewesen. Nach Angaben des Regierungsbüros wurde er zur weiteren Behandlung nach Banska Bystrica geflogen, da der Transport nach Bratislava angesichts der akuten Situation zu lange gedauert hätte. (APA)