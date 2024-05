Kunstprojekt wegen schlechtem Verhalten von Menschen abgeschaltet

Eine Kunstinstallation in Form eines Live-Portals verband New York und Dublin. Nach einigen Vorfällen wird es nun abgeschaltet: Menschen zeigten nackte Haut oder Bilder der Terroranschläge.

Der Start für die Kunstinstallation verlief vielversprechend: Zwei kreisrunde Portale verbanden die Städte Dublin und New York und sollten so einen Blick in die andere Stadt ermöglichen. Menschen winkten sich zu oder spielten auf Distanz „Schere, Stein, Papier“. Doch nach mehreren geschmacklosen Vorfällen sind die Fenster in die andere Welt vorerst wieder abgeschaltet worden.

Erst wenn eine Lösung gefunden sei, wie solcher Missbrauch vermieden werden könne, solle die Installation wieder angeschaltet werden, berichtete der irische Sender RTÉ am Mittwoch. „Jeder sollte an ein siebenjähriges Kind denken, das in New York ist und etwas erleben möchte, das eine Verbindung zu Dublin herstellen und den Menschen dort zuwinken möchte“, hatte der Künstler Benediktas Gylys gesagt. „Auf jeden Fall geht es darum, dass wir Menschen gemeinsam das Kunstwerk schaffen, aber wir müssen sicherstellen, dass es auch familienfreundlich ist.“

Nackte Brüste, nackter Hintern

Allerdings kam es zu mehreren Vorfällen, die nicht so familienfreundlich waren: Eine Frau in New York zeigte ihre Brüste, in der irischen Hauptstadt präsentierte ein Mann seinen nackten Hintern. Manche Leute hielten ihre Handys in die Kamera, die Pornografie oder das Attentat vom 11. September 2001 zeigten.

Es handelt sich um die zweite Installation dieser Art. Ein erstes Portal verbindet bereits seit rund zweieinhalb Jahren die litauische Hauptstadt Vilnius und das polnische Lublin. Allerdings erhält das neue Kunstwerk in New York und Dublin deutlich mehr Aufmerksamkeit. In den USA leben Millionen Menschen irischer Abstammung.

In Dublin steht das Werk auf einer der Hauptstraßen der Metropole, in New York mitten in Manhattan neben dem berühmten Flatiron-Gebäude. Der Stadtrat von Dublin hatte sich zuvor erfreut gezeigt, dass das Portal seit seiner Einführung vergangene Woche von zahlreichen Menschen genutzt wurde. „Es ist zu einem globalen Phänomen geworden und es ist wichtig festzustellen, dass sich eine überwältigende Mehrheit der Menschen, die mit dem Dublin-Portal interagieren, angemessen verhalten hat.“ (APA/dpa)