Wohnen und Büros: In Neu Marx entsteht ein neues Stadtviertel

Direkt neben der geplanten Wien-Arena im dritten Wiener Gemeindebezirk errichtet RPHI mehrere Immobilienprojekte – darunter ein Wohnhaus für Studierende.

Das Media Quartier Marx ist gleich um die Ecke, ebenso die denkmalgeschützte Marx-Halle, das neue Biologiezentrum der Universität Wien und der internationale Bus-Terminal in Erdberg. Darüber hinaus findet aktuell rege Bautätigkeit auf dem Areal im dritten Wiener Gemeindebezirk statt: Als Teil des Gesamtkonzeptes Stadtquartier Wien-Arena errichtet die Raiffeisen Property Holding International (RPHI) in fünf Bauphasen mehrere Gebäude mit einem Gesamtvolumen von 50.000 m2. Für die Planung zeichnete das Wiener Architekturbüro Burtscher-Durig ZT verantwortlich. Bereits seit 2018 fertiggestellt sind die 73 Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen im DGNB Platin zertifizierten Wohnprojekt Anton.

RPHI

Derzeit in Bau befindet sich das Studierendenheim mit einer Bruttogeschoßfläche von 14.600 m2, das bis zum Wintersemester 2024 fertiggestellt sein soll. Insgesamt verfügt es über 418 Zimmer samt Küche und Bad. Für Frühbucher beträgt die monatliche Miete knapp 680 Euro. Als Betreiber geht Milestone hervor, ein Unternehmen der Value One Holding. Im ersten Quartal 2025 folgen 48 Serviced Apartments sowie Shop- und Büroflächen. „Bei der Projektentwicklung ist es uns wichtig, neben der energieeffizienten Bauweise auch eine ökologisch nachhaltige Nutzung zu ermöglichen“, sagt Karl-Maria Pfeiffer, CEO der RPHI bei der Baustellenführung am Mittwoch. Dazu gehören PV-Anlagen auf den jeweiligen Dächern, eine thermische Gebäudeaktivierung sowie Grundwasser- und Abwassernutzung. Komplettiert wird das Gebäude-Ensemble vom neuen Hauptsitz für die europäischen Handballverbände, der zeitgleich zum EM-Finale im Dezember eröffnet werden soll. (taru)