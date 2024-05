Wie zeitgemäß ist es noch, Düfte zu gendern?

Um „Art & Science of Fragrance“ ging es in der Aus­­stellung, die die Luxusdivision von L’Oréal in Paris zeigte.

Ein innovatives Verfahren, um Riechstoffe und Duftmoleküle nur mit Luft zu gewinnen, war der Star einer Parfumausstellung in Paris. Am Rande sprach Expertin Karine Lebret auch über das Gendering von Düften.

Eine Parfumausstellung an keinem geringeren Ort als dem Louvre, schon allein daran kann man ablesen, wie wichtig man in Frankreich die Kunst der „Haute Parfumerie“ nimmt. Gut, es ist dann das Carrousel du Louvre, also Räumlichkeiten unterhalb des berühmten Museums – der Esprit ist aber derselbe und die Kunstfertigkeit nicht minder hoch. Ausgerichtet hat diese Schau, sie trägt den Titel „The Art & Science of Fragrance“, der Luxuszweig des L’Oréal-Konzerns, und schon im Entree erhielt das Publikum einen wichtigen Fingerzweig.

Man schritt vorbei an übergroßen Flakons mit Düften von Marken wie Prada, Saint Laurent, Armani, Lancôme und Mugler, was vielleicht verwundern könnte. Doch nur die wenigsten Maisons – etwa Chanel, Dior, Louis Vuitton, Guerlain – stellen ihre Düfte im eigenen Unternehmen her, kümmern sich selbst um Produktion und Vertrieb. Die überwiegende Mehrheit der im Handel erhältlichen Parfums sind Lizenzprodukte, für die Partnerfirmen zuständig sind. Auch die L’Oréal-Luxus­division ist in diesem Bereich überaus umtriebig und kümmert sich für die erwähnten Marken (und noch viele andere) um die lukrativen Düfte, das Make-up, die Pflegeprodukte. Wie sie entstehen, auch wie die Kreativteams auf beiden Seiten zusammenarbeiten, wollte man hier, unterhalb des Louvres, in geballter Form zeigen.