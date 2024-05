Der Wolfsberger AC und Cheftrainer Manfred Schmid gehen mit Saisonende getrennte Wege. Das gab der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt.

Das Dienstverhältnis mit dem 53-Jährigen wird nach dem Ende des Europacup-Play-offs aufgelöst. Das sei den Angaben zufolge in einem Gespräch zwischen WAC-Präsident Dietmar Riegler und Schmid einvernehmlich beschlossen worden. Der Vertrag des Wieners wäre noch bis 2025 gelaufen.

Schmid hatte das Wolfsrudel seit März 2023 angeführt, damals hatte er die Nachfolge von Robin Dutt angetreten. Der Coach führte die Lavanttaler ins Europacup-Play-off, was auch in dieser Saison wieder gelang. Dort trifft der WAC am Dienstag im Halbfinale auf die Wiener Austria (19.00 Uhr). Die Meistergruppe wurde jedoch erneut verpasst. Schmid sprach von einer „absolut sauberen und vernünftigen Trennung“.