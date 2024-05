Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation

Bereits zum sechsten Mal vergaben „Die Presse“ und Drei Business den Digital Impuls Award für die besten Digitalisierungsprojekte. In der Kategorie „Innovation“ wurden Unternehmen prämiert, die mit neuen Technologien bahnbrechende, disruptive Produkte oder Services schaffen. In der Kategorie „Transformation“ rückten Unternehmen in den Mittelpunkt, die neuartige digitale Technologien nutzen, um Prozesse oder Services zu optimieren. Zusätzlich wurde auch der Sonderpreis Nachhaltigkeit vergeben, der an die Campfire Solutions GmbH für die smarte Vernetzung „nista“ ging.