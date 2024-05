Pfingsten bringt viel Verkehr auf Österreichs Autobahnen

Richtung Osten ist auf der A8, der A25, der A1 und der A4 mit Verzögerungen zu rechnen. Nach Süden rollt die Reisewelle auf der A2, der A9, der A10, der A11 und der A12/A13 Brennerachse.

Das Pfingstwochenende und die beginnenden Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg dürfte am Wochenende auf den bekannten Reiserouten zu deutlich mehr Verkehr führen. „Das gilt insbesondere für den Baustellenbereich auf der A10 Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen sowie auf der A9 Pyhrnautobahn“, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Asfinag.

Bereits ab Donnerstagnachmittag ist generell mit starkem Verkehr aus den Ballungsräumen zu rechnen. Die Reisewellen werden nach Osten (A8 Innkreis-, A25 Welser-, A1 West- und A4 Ostautobahn) und nach Süden (A2 Süd-, A9 Pyhrn-, A10 Tauern-, A11 Karawanken und A12/A13 Brennerachse) Richtung Italien und Kroatien rollen. Der erste starke Rückreiseverkehr wird für Montag erwartet. Besonders betroffen werden wie üblich die Nord-Süd-Achsen sein.

„Eines der stärksten Reisewochenenden im Jahr“

Die Asfinag riet dazu, die Verkehrssituation vor Fahrtantritt zu checken. Informationen zur aktuellen und künftig prognostizierten Verkehrslage auf der A10 findet man auch auf www.asfinag.at/a10.

„Das Pfingstwochenende ist eines der stärksten Reisewochenenden im Jahr, viele Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland, aber auch aus Österreich, werden insbesondere Ausflugsziele in Richtung Adria ansteuern“, hieß es auch seitens der ÖAMTC. Auch das ÖAMTC-Reisemonitoring ergab demnach „eine besonders hohe Reiselust“. (APA)