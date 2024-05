Victoria’s Secret kehrt nach fünf Jahren Pause auf den Laufsteg zurück

Nach einer Reihe von Vorwürfen wagt sich das Unternehmen zurück in alte Gefilde. Und versucht sich einmal mehr neu zu positionieren.

„Wir haben die Kommentare gelesen und euch gehört“, schreibt Victoria’s Secret auf Instagram. Andere hat man wohl bewusst überlesen. Das Wäschelabel hat mittels Post seine Rückkehr auf den Laufsteg angekündigt, nachdem die große Schau 2019 nach 23 Jahren eingestellt wurde.

Der Vorwurf, die Marke würde ein problematisches Körperbild propagieren, hielt sich damals schon hartnäckig. Mit einem „New York Times“-Artikel kam noch der Vorwurf des Mobbings und der Belästigung, allgemein eines toxischen Arbeitsumfelds hinzu, der sich durch eine 2022 veröffentlichten Dokumentation, „Angels and Demons“, einmal mehr verfestigte.

Trotzdem wagte sich das Unternehmen schon letztes Jahr wieder ein Stück weit zurück in die Öffentlichkeit, mit einer „World Tour“, in Wahrheit ein Doku-Film über die Arbeit der Kreativen im Unternehmen. Sie wurden beim Entwerfen von Laufsteg-Looks begleitet.

„Frauen feiern“

So wollte sich die Marke neu positionieren, „Frauen feiern“ und am gewohnten Glamour festhalten. Victoria’s Secret jahrelanger Chef hat das Unternehmen schon 2019 verlassen, nachdem er für seine Haltung gegenüber sogenannten „Plus Size“- und trans Models in die Kritik kam (er wollte sie nicht buchen). Richtig erholt hat sie die Marke bis heute dennoch nicht, immer noch assoziieren sie viele mit einem zweifelhaften Körperideal und einem unguten Arbeitsumgang.

Die Flügel werden im Herbst aber wieder aufgeschnallt. Die Marke will dann einmal mehr zeigen, „wer wir heute sind“. Im Teaser sieht man den erfahrenen „Engel“ Candice Swanepoel, angekündigt werden wieder musikalische Einlagen und bekannte Kostüme. Wann die Schau stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls aber im Herbst 2024. (evdin)