Sonne, Regen und Gewitter am Pfingstwochenende in Österreich

Ausflüge in die Natur sind am Samstag und Sonntag zu empfehlen. Imago / Dominika Zarzycka

Das Wetter bleibt wechselhaft. Der Freitag wird unbeständig. Samstag und Sonntag bringen wieder mehr Sonne. Am Montag regnet und gewittert es verbreitet in Österreich.

Das Wetter in Österreich bleibt auch über das Pfingstwochenende wechselhaft. Es werden in den kommenden Tagen auch immer wieder Schauer und Gewitter erwartet, prognostizierten die Experten Geosphere Austria am Donnerstag. In den sonnigen Phasen erreichen die Temperaturen dafür bis zu 26 Grad.

Tiefdruckeinfluss sorgt am Freitag in Österreich großteils für unbeständiges Wetter. Neben nur kurzen sonnigen Abschnitten dominieren bis weit in den Nachmittag hinein dichte Wolken sowie zum Teil kräftiger Regen und auch Regenschauer. Immer wieder kommt es auch zu kräftigen Gewittern. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Norden und Osten anfangs noch teils lebhaft aus Ost bis Südost. Die Frühtemperaturen erreichen neun bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 15 bis 23 Grad.

Sonne am Sams- und Sonntag

Der Samstag bringt wieder deutlich längere, sonnige Abschnitte. Vom Berg- und Hügelland ausgehend bilden sich jedoch im Tagesverlauf auch einige Quellwolken und mit ihnen vereinzelt Regenschauer. Die Gewitterneigung bleibt aber allgemein gering. Der Wind weht nur schwach bis mäßig bei Frühtemperaturen zwischen sechs und 13 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 19 bis 24 Grad erreicht.

Am Sonntag überwiegt der Sonnenschein im ganzen Land. Lokal können aber ergiebigere Regenschauer tagsüber niedergehen, die Gewitterneigung ist jedoch gering. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei nördlich des Alpenhauptkammes. Der Wid weht schwach. Die Frühtemperaturen umspannen sechs bis elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 25 Grad.

Regen am Montag

Am Pfingstmontag bilden sich bereits während der ersten Tageshälfte Quellwolken. Spätestens ab Mittag sind überall Regenschauer oder Gewitter zu erwarten, die lokal ergiebige Regenmengen bringen können. Die meisten Schauer gehen dabei über der Osthälfte nieder. Mäßiger Wind weht zumeist aus Nordwest bis Ost. Frühtemperaturen liegen bei sieben bis 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 25 Grad.

Ein Tiefdruckzentrum bildet sich am Dienstag über Österreich. Damit ist es verbreitet stark bewölkt, immer gehen teils intensive Regenschauer, auch Gewitter nieder. Zwischenzeitlich sind im Norden und Osten längere sonnige Phasen zu erwarten, im Westen und Süden bleibt es ganztägig trüb. Besonders im Norden bläst lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen: acht bis 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen: 17 bis 26 Grad. (APA)