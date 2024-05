Juncker im Gespräch mit Plassnik: „Die EU ist nicht aufnahmefähig“

Jean-Claude Juncker: Ich hoffe das auch. Aber im breiten Parteienspektrum gibt es bei dieser Wahl auch Parteien, die antreten, um die EU von innen zu zerstören. Gegen diese Kräfte, vornehmlich von ganz rechts, muss man kämpfen. Es reicht nicht, sie in Sonntagsreden in den Boden zu stampfen. Nein, man muss auch den ihnen zugeneigten Wählern erklären, dass dann auch in den einzelnen EU-Ländern die extremen Kräfte das Steuer übernehmen könnten. Wie sähe Europa dann aus? Man muss die Programmatik dieser Parteien ernst nehmen. Stellen wir uns nur eine Sekunde lang vor, dass die Politik dieser Parteien zur Politik in Europa wird. Wie sähe Europa dann aus? Was bliebe dann von Europa übrig?