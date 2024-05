18-Jährige bekommen ab 1. Juli ein Klimaticket geschenkt

Jeder, der heuer seinen 18. Geburtstag feiert, kann ein kostenloses Klimaticket beantragen. Binnen drei Jahren muss man es einlösen.

Angekündigt wurde es bereits im Oktober des Vorjahres, nun ist es fix: Wer in diesem Jahr 18 wird bzw. geworden ist, bekommt ab 1. Juli ein Klimaticket geschenkt. Das teilte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag am Wiener Hauptbahnhof mit. Ab 3. Juni kann es beantragt werden.

Einlösen müssen es die Jugendlichen aber nicht sofort. Bis zu ihrem 21. Geburtstag können sie einen Startpunkt für das Ticket wählen. Ein Jahr lang können sie dann die öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich gratis nutzen. Für die Maßnahme nimmt der Bund 120 Millionen Euro in die Hand. Sie dürfte für rund 88.000 Menschen relevant sein. (red.)