Bitpanda erwartet Rekordgewinn

In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 habe Bitpanda bereits mehr als 100 Millionen Euro Nettoeinnahmen erzielt. Nach der monatelangen Bitcoin-Rally herrscht in der Branche allerdings Gegenwind.

Die vom Milliardär Peter Thiel mitfinanzierte Wiener Kryptowährungsbörse Bitpanda rechnet angesichts der Rally am Digitalwährungsmarkt in diesem Jahr mit einem Rekordgewinn.

Von 148 Millionen Euro im Jahr 2023 soll der Nettoumsatz in diesem Jahr kräftig ansteigen, wie das Unternehmen Bloomberg mitgeteilt hat. In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 habe Bitpanda bereits mehr als 100 Millionen Euro Nettoeinnahmen erzielt.

Die nicht börsennotierte Gesellschaft erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Gewinn vor Steuern von 13,6 Millionen Euro, nachdem sie im Vorjahr noch Verluste von mehr als 130 Millionen Euro verzeichnet hatte. Nach eigenen Angaben profitiert Bitpanda sowohl von der Renaissance der Kryptoassets als auch von einer überarbeiteten Kostenstruktur und Vereinbarungen mit Banken über Investmentdienstleistungen.

Krypto-Handelsvolumen nach sieben Monaten wieder rückläufig

In der Kryptowährungsbranche herrscht inzwischen allerdings Gegenwind, nachdem sich der Bitcoin-Preis in einer fünfmonatigen Rally fast verdreifacht hat. Im April ging das Handelsvolumen an Kryptobörsen laut CCData zum ersten Mal seit sieben Monaten zurück. „Wir können lange Bärenmärkte überstehen und in Bullenmärkten mit hohen Gewinnmargen deutlich skalieren“, sagte Bitpanda-Gründer und Chief Executive Officer Eric Demuth.

Zu den Bankpartnern des Unternehmens gehören N26, die Landesbank Baden-Württemberg und die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und hat sich seither als einer der größten Krypto-Broker Europas etabliert. Derzeit sind dort 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. (Bloomberg/APA)