Rezept für eine authentisch koreanische Fischsuppe

Was man mit Daikon-Rettich macht? Scharfe Suppe zum Beispiel. Eine passende Anleitung finden Sie hier. Dazu ein Grill-Wein, Piccino und neues Sommergeschirr von Riess.

Scharfe Fischsuppe für 1 Personen

100 g Daikon-Rettich

1/4 Zwiebel

3 Scheiben Ingwer

1 Frühlingszwiebel

1/2 rote Chilischote (optional)

5 g Kelp (Seetang)

1 Kabeljaufilet (250 g)

10 Muscheln nach Wahl, geputzt

Brühe

1 EL Sojabohnenpaste

1 EL Chilipaste

1 EL Sojasoße

1 EL Fischsoße

2 Knoblauchzehen, gepresst

300 ml Wasser

Zubereitung: Zutaten für die Brühe in einer Schüssel vermischen. Daikon-­Rettich schälen, längs halbieren, in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Zwiebel grob würfeln, zusammen mit Daikon-Rettich, Ingwer, Frühlingszwiebel, Chilischote und Kelp in einen Kochtopf legen. Kabeljau daraufsetzen, mit der Soße be­träufeln. Das Ganze leicht köcheln ­lassen, bis das Gemüse weich ist. Zum Schluss die Muscheln zufügen, kurz mitkochen lassen, bis sie sich geöffnet haben. Nach wie vor geschlossene Muscheln wegwerfen.

Nicht nur Kimchi: In „Korea Küche - Authentisch koreanisch kochen mit heimischen Zutaten“ finden sich Rezepte wie Grünkohlpuffer, „Drogeneier“ mit Sojasoße, Salat mit Wolfsbarsch, Kerbel-Reis- Bällchen. Erschienen bei Prestel

Wein-Empfehlung: Im Keller mit Gerhard Hofer

Ich war bei Freunden zum Grillen eingeladen, war sensationell, aber am nächsten Tag ging es mir besch . . . Ich hatte nichts getrunken, mein Schädelweh kam vom Rauch. Ich hatte mich wieder einmal breitschlagen lassen, den Griller zu bedienen. Ich weiß, dass ich den Rauch nicht vertrage. Egal. Ich sollte mich künftig auf den Grill-Wein konzentrieren. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Mein aktueller Favorit ist der „Barbera d’Asti Era“ von der Tenuta Olim Bauda. Ein lässiger Rotwein aus dem nördlichen Piemont. Kein Holz, nur Stahltank. Sehr viel Frucht, ordentlich Kraft und Spannung. Leicht gekühlt servieren. Es ist quasi der Basiswein der Familie Bertolino, die das Weingut seit Anfang der 1960er-Jahre bewirtschaftet. Knapp 25 Hektar sind im Ertrag. Zum Weingut gehört auch die Villa De Negri, die auch Besuchern offen steht. Sie ist nach dem berühmten Tenor Giovanni Battista De Negri benannt, der dort residierte. So weit, so gut. Wie ich mich kenne, steh’ ich beim nächsten Grillen wieder zu nah am Rost.

Tenuta Di Negri, „Barbera d’Asti Era 2022“, kostet 13,99 Euro bei Wein & Co, weinco.at

Neues vom Greißler: Piccino

Silvia Lacobescu, in Wien lebende Rumänin, ist eine Aromenbesessene. Die Geschmacksprofile der zwei Protagonisten ihrer Wermutmarke Piccino sind daher schon auf dem Papier außergewöhnlich und zudem schmeckbar feinsinnig und akribisch umgesetzt: Safran mit geräucherter Zitronenschale und natürlich Wermut (Muskateller-Basis) sowie Zitronengras-Rose (Riesling-Basis). Piccino ist in zwei Flaschengrößen erhältlich, 200 bzw. 500 ml. Zu finden bei BLVB, Weyprechtgasse 12, 1160 Wien.

Schönes für den Tisch von Riess

Die Emaille-Produkte von Riess, in Ybbsitz im niederösterreichischen Mostviertel beheimatet, haben längst den Sprung in internationale Designmagazine geschafft. Jetzt erweitern neue zylinderförmige Krüge samt Becher das Sortiment, in Pastellfarben, die man – wohl mit Schielen auf internationale Vermarktung – Pure Grey, Nature Green Light und Sunshine getauft hat.

Ausgehen: Kulinarikfestival ­Tavolata

Straußeneierspeis, Forellen-Sashimi und Champagner auf einem Holzfloß auf der Enns, dinieren über den Dächern von Steyr oder ein ohne Strom gekochtes Wildnismenü auf der Berghütte im Nationalpark Kalkalpen, samt Anreise per ­Kutsche: Für das Kulinarikfestival ­Tavolata haben sich die Köche ­Klemens Schraml, Max Rahofer und Lukas Kapeller mit Produzentinnen und Produzenten aus der Umgebung zusammengetan und ein Programm ersonnen, das Orte abseits ihrer ­Restaurants bespielt.

Info Tavolata, 26. Mai bis 16. Juni, Steyr und Nationalpark Kalkalpen. Programm und Tickets auf steyr-nationalpark.at