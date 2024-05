Das mystische Königreich im Himalaja

Nepal: Tauchen Sie in eine Welt spektakulärer Naturschönheiten und Heiligtümer vergangener Zeit ein.

Im Kathmandutal können Sie die reiche Kultur und Religion Nepals erleben und die vielen jahr­tau­sen­de­alten Tempel, Schreine und Paläste bewundern. Erkunden Sie den Dschungel und seine exotische Tierwelt bei einer der Wildtierexpeditionen im Chitwan-Nationalpark. Ein weiterer Höhepunkt Ihrer Reise: Die Audienz bei einem Lama und einer Kumari (Kindgöttin). Danach geht es 1000 Meter hoch auf einem Bergrücken zum traditionellen Bergstädtchen Bandipur – hier können Sie sich von der wunderschönen Landschaft verzaubern lassen. Genießen Sie die einzigartige Aussicht im Pokharatal: Das Panorama bietet Ihnen eine himmlische Aussicht auf die Berge. Ihr Aufenthalt in ausgewählten Hotels und Lodges der Luxusklasse lässt Ihre Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Reiseverlauf

Tag 1: Sie fliegen von Wien via Istanbul nach Kathmandu.

Tag 2: Nach Ihrer Ankunft geht es direkt weiter nach Dhulikel, wo sie den restlichen Tag in Ihrem Hotel entspannen oder eigene Wanderungen in der Umgebung unternehmen können. Das im Juli 2023 eröffnete Luxusresort „Dusit Thani Himala­yan Resort“ ist ein bezaubernder Rückzugsort an den Ausläufern des Himalaja.

Das Dusit Thani Himalaya ist ein luxuriöses Refugium mit atemberaubendem Blick auf die majestätischen Gebirge. Overview

Tag 3: Nach dem Frühstück können Sie heute an einer Wanderung zum Namo Buddha teilnehmen. Dieser buddhistische Kraftort lädt ein zu beten, zu meditieren oder Kraft zu tanken.

Tag 4: Heute besuchen Sie den Changunarayan-Tempel, der als eines der größten künstlerischen Vermächtnisse der Licchaci-Ära betitelt wird. In Bhaktapur erleben Sie ein typisches nepalesisches Mittagessen bei einer Newari-Familie, wo Sie die Lebensweise der Newar-Gemeinschaft näher kennenlernen werden. Nach dem Mittagessen erkunden Sie den Bhaktapur Durbar Suqare, den Platz des alten Königspalastes von Bhaktapur – hier werden Sie schon beim Betreten des Platzes von einem Gefühl der inneren Harmonie überwältigt. Sie übernachten im luxuriösen Boutiquehotel „Nanee Bhaktapur“.

Tag 5: Sie verlassen Kathmandu und fahren in Richtung Chitwan-Nationalpark. Mit einer Fläche von knapp 1000 km² liegt der zum UNESCO-Welterbe gehörende Chitwan-Nationalpark im Süden Nepals an der Grenze zu Indien. Der Park ist Heimat für viele wilde Tiere und bedrohte Tierarten wie das Panzernashorn oder den schwer aufzufindenden Bengalischen Tiger. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine Bootssafari auf dem ruhigen Wasser des Rapti-Flusses. Rechtzeitig zum Abendessen sind Sie wieder zurück im Resort.

Das Panzernashorn ist eine Hauptattraktion im Chitwan-Nationalpark, der eine bedeutende Population dieser bedrohten Tierart beheimatet. Shutterstock

Tag 6: Seien Sie heute dabei, wie die Tierwelt im Dschungel erwacht und unternehmen Sie eine eindrucksvolle Jeepsafari durch den Nationalpark. Die Ranger lenken dabei Ihre Blicke mal ins Gebüsch, mal in die Baumwipfel. Zurück in der Lodge wird Ihnen ein Mittagessen serviert und Sie haben Zeit, sich zu entspannen. Am Nachmittag erkunden Sie die Tier- und Pflanzenwelt des Nationalparks bei einer Walking Safari. Begleitet werden Sie dabei von erfahrenen Naturforschern.

Tag 7: Nach dem Frühstück begeben Sie sich auf die Fahrt ins charmante Bergstädtchen Bandipur. Nach dem Mittagessen können Sie an einer Wanderung zum Thani-Mai-Tempel teilnehmen.

Tag 8: Heute setzen Sie Ihre Reise in Richtung Pokhara fort. Die Stadt ist bekannt als wahres Paradies auf Erden. Am Nachmittag besuchen Sie das internationale Bergmuseum, das unter anderem einige der verborgenen Geheimnisse des Mount Everest bereithält.

Am Fuße des Annapurnamassivs erstreckt sich der Phewa-See in Pokhara, eine Oase der Ruhe, umgeben von üppiger Landschaft. Dreamstime

Tag 9: Nach dem Frühstück besuchen Sie die Friedenspagode. Im Anschluss wandern Sie ca. 45 Minuten bergab zum See, wo bereits Boote auf Sie warten. Bei der Bootsfahrt über den Phewa-See kommt die im Sonnenlicht schimmernde Wasserfläche vor den gewaltigen Bergriesen des Himalayas besonders zur Geltung und sorgt für ein unvergessliches Reiseerlebnis.

Tag 10: Nach einem gemütlichen Morgen am See fahren Sie mir der Gondel hinauf zu Ihrem Hotel nach Sarangkot. Hier können Sie die klare, frische Bergluft genießen und in aller Ruhe die majestätische Schönheit des Himalajagebirges in sich aufnehmen.

Tag 11: Bei gutem Wetter können Sie heute den Sonnenaufgang beobachten. Mit der Gondel geht es zurück ins Tal und per Bus weiter nach Kurintar, wo Sie im Manakamana-Café zum Mittagessen einkehren. Danach besichtigen Sie den Manakamana-Tempel. Im Anschluss checken Sie in der „Summit River Lodge“ ein.

Der Kathmandu Durbar Square ist ein wichtiges kulturelles Zentrum, das für seine prächtigen Paläste, Tempel und kunstvollen Holzschnitzereien bekannt ist. Shutterstock

Tag 12: Nach dem Frühstück fahren Sie weiter nach Kathmandu, wo Sie als Erstes das MoNa Arts Museum besichtigen. Als Nächstes steht der Sawayambhunath Stupa auf Ihrem Programm, er zählt den ältesten buddhistischen Tempelanlagen der Welt. Nach Ihrer Besichtigungstour checken Sie in Ihrem Fünfsternehotel „Dusit Princess“ ein.

Tag 13: Heute steht die Ortschaft Patan im Mittelpunkt. Beim Treffen einer Kumari lernen Sie das Leben und die Erfahrungen einer „lebenden Kindgöttin“ kennen. Anschließend sehen Sie den Bouddhanath Stupa, eines der markantesten Denkmäler Nepals, und den Pashupatinath-Tempel. Ihr Abschiedsabendessen genießen Sie im „Krishnarpan“-Restaurant des Dwarika’s Hotels.

Tag 14: Nach einer eindrucksvollen Reise fliegen von Kathmandu via Istanbul zurück nach Wien. Ankunft am Abend.

REISETERMIN UND PREIS P. P. 11. 11. – 24. 11.2024

Doppelzimmer ab 4190 Euro

Einzelzimmer ab 5620 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Turkish Airlines ab/bis Wien via Istanbul nach Kathmandu

12 Nächte in Hotels bzw. Lodges der gehobenen Kategorie und der Luxusklasse inkl. Frühstück

7 Mittag- und 7 Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte und Mahlzeiten

Durchgehend örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers und Ausflüge im klimatisierten Bus

HIGHLIGHTS DER REISE Königsstädte im Kathmandutal mit jahrtausendealten Tempeln, Schreinen und Palästen

Wildtierexpeditionen im Chitwan-Nationalpark

Audienz bei einem Lama und einer Kumari (Kindgöttin)

Traditionelles Bergstädtchen Bandipur

Beeindruckendes Panorama und himmlische Aussicht im Pokharatal

Ausgewählte Hotels und Lodges der Luxusklasse

