Nach der Rekordrallye: Die neuen Spielregeln für den Goldmarkt

Gold knackte zuletzt die magische 2000-Euro-Grenze pro Unze. Führen die multiplen Krisen und die Aussicht auf Zinssenkungen bald zu neuen Rekorden? Oder ist Gold längst überbewertet?

Der März 2024 brachte eine Zäsur, auf die viele Anleger hingefiebert hatten. Nachdem der Goldpreis schon im Sommer 2020 erstmals die 2000-Dollar-Marke geknackt hatte, überschritt das Edelmetall die magische 2000er-Marke nun auch erstmals in Euro. Fast täglich kletterte der Goldpreis im Frühjahr auf ein neues Rekordhoch. Am 8. März war es dann soweit. Erstmals stieg der Goldpreis in der für österreichische Anleger relevanten Währung, dem Euro, im fortlaufenden Handel (intraday) über die 2000er-Marke, rutschte zum Schlusskurs aber doch immer wieder unter den Wert. Am 21. März sollte es dann endgültig so weit gewesen sein: Erstmals kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) auf Schlusskursbasis mehr als 2000 Euro – die psychologische Schallmauer war gebrochen.

In den folgenden Wochen sollte der Goldpreis regelrecht explodieren: Mitte April wurden kurzfristig über 2250 Euro pro Feinunze erreicht – 20 Prozent über dem Wert zu Jahresbeginn und zwei Drittel höher als vor Ausbruch der Pandemie. Auf Dollarbasis knackte Gold kurzfristig gar die Marke von 2400. Trotz der leichten Kurskorrektur in den vergangenen Wochen glänzt das Edelmetall immer noch ungewohnt hell – und wird in Zeiten multipler Krisen ein vielversprechendes Asset für Anleger bleiben, sind Experten sicher.

Gründe für den jüngsten Goldrausch gibt es viele. Neben der angespannten weltpolitischen Situation mit zwei Kriegen am Rande Europas sind das vor allem die Aussicht auf womöglich baldige Zinssenkungen der Notenbanken sowie ein wahrer Goldrausch in den Entwicklungsländern, die ihre Goldreserven zuletzt ordentlich aufstockten. Aber was bedeutet die jüngste Preisentwicklung nun für Anleger? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, seine Goldvorräte abzustoßen? Oder wird es längerfristig noch weiter nach oben gehen?

Warum kam es Im Frühling zum Goldrausch?