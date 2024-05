Union-Urgestein Christopher Trimmel verlängert in Berlin

Christopher Trimmel setzt seine Karriere beim abstiegsbedrohten deutschen Fußball-Bundesligisten Union Berlin fort.

Der 37-Jährige, der seit 2014 das Trikot der Berliner trägt, verlängerte seinen Vertrag, wie die „Eisernen“ am Donnerstag mitteilten. Details nannten die Unioner wie üblich nicht. Trimmel war 2014 vom SK Rapid in die deutsche Hauptstadt gewechselt. Seit Sommer 2018 ist der Rechtsverteidiger bereits Kapitän der Union.

Trimmel kommt auf insgesamt 332 Einsätze für Union und hatte erheblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga sowie der Qualifikation für die Conference-, Europa- und Champions League. „Gemeinsam haben wir mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte“, sagte der Burgenländer in einer Vereinsmitteilung. Aktuell droht dem Hauptstadt-Club der Absturz in die 2. Bundesliga. Selbst mit einem Sieg am Samstag gegen Freiburg ist der Tabellen-16. auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen, um noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen.