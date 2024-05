Streitpaar: Wer sind die Bohrn Menas?

Akos Burg, Günther Pichlkostner / First Look / picturedesk.com

Seit knapp zwei Wochen werden die Grünen von einer Affäre um ihre EU-Spitzenkandidatin, Lena Schilling, erschüttert. An deren Ausgangspunkt steht auch ein Wiener Aktivisten-Ehepaar: Wer sind die Bohrn Menas? Und was wollen sie?

Cremefarben ist die Ästhetik, die Stimmung auf der hellgrau gepolsterten Gartenbank betrof­fen. Auf ihr sitzt Veronika Bohrn Mena und nickt immer wieder zustimmend, während ihr Ehemann, Sebastian, an ihrer Seite über die „Täterin“ spricht, die ihnen großes Leid und Unrecht zugefügt habe. Das Interview bei Servus TV am Donnerstag ist eine der vielen seit Tagen laufenden öffentlichen Anklagen des Paars gegen die grüne EU-Spitzenkandidatin und deren Partei. Seit eineinhalb Wochen beschäftigen die Vorwürfe gegen Lena Schilling das innenpolitische Geschehen, sogar der Bundespräsident meldete sich zu Wort.

Die Bohrn Menas sind in der Debatte nicht nur mediale Antreiber, sondern gewissermaßen auch ein Ausgangspunkt – beziehungsweise ist dies ein von ihnen angestrebter Vergleich mit Schilling. Das zweiseitige Papier vom 12. April besagt, dass Schilling es künftig zu unterlassen habe, Gerüchte über häusliche Gewalt im Hause Bohrn Mena und angebliche „Mafia-Methoden“ in der Stiftung Común, in deren Beirat Schilling gesessen ist, zu verbreiten.

Zu Beginn der Affäre war noch nicht öffentlich, um welches Paar es sich bei der Angelegeneheit handelt, von Bohrn Mena gab es allerdings schon vor eineinhalb Monaten mehrere Andeutungen auf X – etwa prophezeite er den Rücktritt einer prominenten politischen Person. Die Zurückhaltung fiel jedoch mit dem Gegenangriff der Grünen rasch. Ab da gingen die Bohrn Menas selbst medial in die Offensive.

„Vertrottelt“ nennt Veronika Bohrn Mena im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“ diese Tweets ihres Ehemanns, die den Grünen nun als Steilvorlage für den Vorwurf dienen, das alles sei eine orchestrierte „Schmutz­kübelkampagne“. Dass Ehemann Bohrn Mena den Vergleich aktiv rausgespielt habe, verneint sie. Seinen Tweets seien wochenlange Versuche vorausgegangen, das „privat zu regeln“. Man sei eben irgendwann „dünnhäutig“ gewesen. Infolge der hohen emotionalen Belastung sei das aber wohl „nachvollziehbar“.

Mit wem hat es die umstrittene EU-Frontfrau der Grünen da zu tun? Vor allem Sebastian Bohrn Mena war schon vor der Affäre kein Unbekannter, ein wesentlicher Grund ist das von ihm organisierte Tierschutzvolksbegehren – und Wolfgang Fellners Mediengruppe „Österreich“. Dort sitzt der 39-Jährige seit Jahren jeden Dienstag im „Fellner Live!“-Studio und streitet als dessen linkes Pendant mit Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz. Der Sender nennt das rund einstündige Format „Kult-Duell“, einmal wurde es sogar in der Wiener Stadthalle aufgeführt. Diese Woche sahen laut „Österreich“ rund 170.000 Menschen zu, auf YouTube kamen noch einmal knapp 100.000 Aufrufe dazu. Zu hören gab es dabei unter anderem Bohrn Menas eigene Analyse der Causa Schilling.

Dem Dasein als Promi-Aktivist und „Fernsehstreithansl“ gingen kurze Karrieren in mehreren politischen Lagern voraus: Laut eigenen Angaben startete Bohrn Mena als „Landesorganisationsreferent“ beim Arbeitnehmerbund der ÖVP, später dockte der Nachfahre chilenischer Flüchtlinge – sein Großvater war vor einem Militärputsch ein ranghoher Politiker und entkam laut Familienangaben „nur knapp einer Erschießung im Nationalstadion von Chile“ – bei der SPÖ an. Bei der Wien-Wahl 2015 scheiterte er am Einzug in den Gemeinderat, kurz darauf überwarf er sich mit den Roten – auch mit einem offenen Brief, in dem er die Parteispitze hart kritisierte. Wiederum ein Jahr später kandidierte er für die Liste Pilz. Den Einzug in den Nationalrat schaffte er nicht, stattdessen stellte ihn Peter Pilz als „Tierschutzsprecher“ ohne Mandat im Parlamentsklub an; doch nach und nach gab es Streit mit den Klubmitgliedern, Ex-Pilz-Abgeordnete Martha Bißmann schrieb auf X zuletzt von einer „toxischen Schlangengrube“. Letztlich zerkrachte er sich auch mit dem Gründer selbst. Es folgten ein Rechtsstreit um Geld und schwere Vorwürfe Bohrn Menas gegen Pilz. Heute heißt es übrigens, dass man bei der Liste Pilz ursprünglich eigentlich gern Veronika Bohrn Mena gesehen hätte.

Die 37-jährige gebürtige Salzburgerin verortet sich ebenfalls im linken Spektrum, sie ist aktives SPÖ-Mitglied, pflegt aber auch freundschaftliche Kontakte zu anderen Parteien. Sie schrieb Bücher über Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, ist Sprecherin der Bürger*innen-Initiative Lieferkettengesetz und war in der HochschülerInnenschaft (ÖH) tätig. Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer war zu jener Zeit ÖH-Chefin. Von 2013 bis 2021 stand Bohrn Mena im Sold der Gewerkschaft GPA. Streiten sieht man auch sie immer wieder im TV, etwa als regelmäßiger Gast im Puls24-Format „Wild umstritten“, bei dem sie in der Zeit rund um den Führungsstreit in der SPÖ als leidenschaftliche Befürworterin von Andreas Babler in Erscheinung getreten ist.

Parteipolitische Angebote habe sie aber mehrfach abgelehnt, sagt sie. Ihre Stiftung Común arbeite überparteilich, dürfe auch kein Geld von Parteien annehmen. In den Themenbeiräten sitzen aber zum Teil prominente Vertreterinnen des Grünen- und SPÖ-Umfelds. Für Diskussionen sorgte unlängst der Umstand, dass der offizielle Stiftungssitz in einem verfallenen Haus nahe der tschechischen Grenze liegt. Die Stiftung fördert laut Website „den solidarischen und ökologischen Wandel“ und hat Ende 2022 laut Prüfbericht über ein Eigenkapital von 157.000 Euro verfügt. Im Juni veranstaltet Común „Konsumdialoge“, vom grünen Umweltressort gibt es dafür eine Förderung in fünfstelliger Höhe. Auch Grünen-Chef Werner Kogler soll mit dabei sein. Auf Nachfrage in seinem Büro hieß es am Samstag, dass seine Teilnahme avisiert sei, „sofern keine anderweitigen dringenden Termine eine Teilnahme erforderlich machen“.

Ein jähes Ende der Affäre zeichnet sich übrigens nicht ab, eher noch eine weitere Eskalation. Schilling und die Bohrn Menas werden sich am 21. Juni vor Gericht damit beschäftigen müssen: Trotz des Vergleichs klagt das Ehepaar nun auf Widerruf. Wobei Veronika Bohrn Mena sagt, dass man weder Geld noch Schillings Rücktritt noch den Prozess „wirklich“ wolle. „Wenn die Lena heute twittert, dass alles frei erfunden war und sie das nicht mehr sagen wird, dann ziehen wir unsere Klage sofort zurück.“