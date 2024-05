Der Klang vom luftigen Loftleben im 7. Bezirk

Das Paar Fletzberger-Görlich in der auf drei Ebenen ausgebauten Dachgeschoßwohnung in Wien Neubau.

Pianist Matthias Fletzberger und Marketingprofi Gesine Görlich brauchten Platz für Klavier, Partituren und 4000 Bücher. Und wohnen nun zwischen „sexy“ und „alt“.

Über drei Ebenen erstreckt sich die ausgebaute Dachgeschoßwohnung von Gesine Görlich und Matthias Fletzberger in der Schottenfeldgasse in Wien Neubau. Im ersten Geschoß findet sich die Küche mit Klavier und 2,80 Meter langem Tisch, im Mittelgeschoß Wohnzimmer und drei Schlafzimmer, und eine weitere Treppe führt auf die Terrasse mit Blick auf die Dächerlandschaft Wiens. Da verwundert es nicht, dass diese Wohnung zu hundert Prozent die Ansprüche der beiden erfüllt, die ihren Alltag zwischen Wien und ihrem Landhaus in der Toskana verbringen.

Erst im Jänner vergangenen Jahres sind die beiden in die Wohnung mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und 60 Quadratmeter Dachterrasse gezogen. Leitmotiv für die Wohnungssuche: Mehr Platz für Bücher, Partituren und das Klavier. „Wir hatten davor eine kleine Wohnung direkt an der Fußgängerzone der Mariahilfer Straße. Aufgrund der vielen Auslandsreisen hat uns die geringe Quadratmeteranzahl nicht weiter gestört“, erzählt Görlich.

Akuter Platzmangel führte zum Wohnungswechsel

Irgendwann wurde das Platzproblem dann akuter. „Matthias hat über 4000 Bücher, Noten und Partituren, und als ich vor fünf Jahren eingezogen bin, kamen noch einige Bücher dazu.“ Im Endeffekt passte dann doch nicht alles in die neue Wohnung und musste aufgeteilt werden. „Ein Teil ging zu meiner Schwiegermutter in ihr Haus am Küniglberg, ein Teil ins Musikzimmer nach Italien, und der Rest ist geblieben.“

„Einfach nur mehr still“

Das Paar war sofort vom luftig-loftigen Stil, der sich durch die ganze Wohnung zieht, angetan. Heute ist das Epizentrum des Familienlebens der lange Tisch auf der ersten Ebene. Hier werde „gegessen, gearbeitet, gelacht, diskutiert“. Oft liegen Noten, Marketingkonzepte, Rechnungen, Teller und Kaffeetassen herum – er biete ja genug Platz. „Wenn man vom Trubel draußen, der unweigerlich durch die vielen Lokale und Geschäfte entsteht, in die Wohnung kommt und die Tür hinter sich zumacht, ist es einfach nur mehr still.“ Statt mit Lärm werden die Räume von Musik erfüllt, und das von morgens bis abends, wie Görlich erzählt.

Die Inneneinrichtung ist ein gut dosierter Mix aus Designstücken und Willhaben, unaufgeregt schlicht in Weiß und Grau gehalten. Die großen Dachfenster schenken ein Gefühl von Freiheit, die Küche ist klein und urban. „Wobei das relativ ist, aber durch die große Küche in Italien war das doch eine kleine Umstellung. Und wenn der Chinese im Haus das Essen einfach im Geschirr heraufbringt, ist das doch purer Luxus.“ Die beiden genießen es aber auch, auszugehen und sich durch die Wiener Gastronomie der naheliegenden Umgebung zu testen.

Zum Ort, zur Person Die Schottenfeldgasse erstreckt sich von der Mariahilfer Straße bis zur Lerchenfelder Straße und wird gerade klimafitter gemacht: 37 neue Bäume werden gepflanzt, der Verkehr beruhigt, eine sickerfähige Pflasterung soll für Kühlung sorgen. Wohnungen (Bestand) im 7. kosten durchschnittlich 5450 Euro/m2 (EHL-Marktbericht). Matthias Fletzberger arbeitet als Musiker und Dirigent, Gesine Görlich leitet eine Marketingagentur und betreut kleine und mittelständige Betriebe.

Ein Ort, der ebenfalls kulinarisch einiges zu bieten hat, ist der Zweitwohnsitz des Paars: das Landhaus in der Toskana, wo „Die Presse“ sie bereits für das Magazin „Luxury Estate“ besuchen durfte.

Kraftquellen im Kontrast

Das Leben zwischen Wien und der Toskana ist ein gelungenes Kontrastprogramm, das beide stimuliert. „Für mich sind beide Wohnungen eine Kraftquelle, ich liebe es, auf dem Land und in der Stadt zu wohnen“, schwärmt Görlich. „Wenn mich jemand fragen würde, ob ich lieber in Italien oder Wien bin, hätte ich keine Antwort. Die Dachgeschoßwohnung ist loftig und sexy, das Steinhaus ist alt, aber das Leben dort so einfach und gut.“ Ihr Mann sieht das ein bisschen pragmatischer: „Zuhause ist immer da, wo man gerade ist. Ich finde Inspiration und Ruhe immer da, wo ich gerade bin.“ Der Kontrast von „mitten in der Stadt“ und „richtig auf dem Land“ sei aber sehr bereichernd und schaffe eine gute Balance, ist sich das Paar einig.